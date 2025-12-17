Nalanda News: शराब पीने के लिए रुपये मांग रहा था, मां ने नहीं दिया तो बेटे ने गोली से उड़ा दिया

Nalanda News: नालंदा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. वहां करायापरसुराय थाना क्षेत्र के गालीमपुर गांव में नाबालिग बेटे ने अपनी मां की इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि वह शराब पीने के लिए पैसे नहीं दे रही थी. मृतका की पहचान स्व. राजाराम महतो की पत्नी मुन्नी देवी के रूप में की गई है.

मौके पर ही मुन्नी देवी की मौत हो गई

बताया जा रहा है कि प्रिंस कुमार ने अपनी ही मां से शराब पीने के लिए पैसे मांगे, लेकिन उसकी मां मुन्नी देवी ने पैसे देने से मना कर दिया. इसके बाद बेटा प्रिंस आपे से बाहर हो गया और तैश में आकर अपनी मां को गोली मार दी. मौके पर ही मुन्नी देवी की मौत हो गई.

घटनास्थल पर पहुंचकर जांच मे जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही करायपरसुराय थानाध्यक्ष एएसपी कुमारी शैलजा घटनास्थल पर पहुंचकर जांच मे जुट गई हैं. मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है. हालांकि, इस घटना को लेकर मृतका के बेटे और बेटी ने साफ-साफ बताने से परहेज किया.

पति की हत्या की आरोपी थी मुन्नी देवी

आरोप है कि 5 साल पहले मुन्नी देवी ने प्रेमी से मिलकर पति की धारदार हथियार से हत्या करवा दी थी. बताया जा रहा है कि पति की हत्या के बाद मुन्नी देवी और उसका प्रेमी घर में एक साथ रहने लगे थे.

गोपालगंज में देशी पिस्टल के साथ एक युवक गिरफ्तार

गोपालगंज पुलिस ने हथियार के साथ घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया है. उसके पास से देशी पिस्टल, मैगजीन और धारदार हथियार बरामद किया गया है. गिरफ्तार युवक सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र का रहने वाला है. दरअसल, बुधवार को हथुआ पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक हथियार के साथ गांव में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया और देसी पिस्टल को जब्त कर लिया.

हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन ने बताया कि हथुआ पुलिस को सूचना मिली थी जिसका सत्यापन किया गया और गांव में घूम रहे व्यक्ति विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया. इसके पास से एक देशी पिस्टल मैगजीन के साथ और धारदार हथियार बरामद किया गया है.

रिपोर्ट: नालंदा से ऋषिकेश और गोपलागंज से मदेश तिवारी

