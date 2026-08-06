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नांलदा: बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में गूंजा बैंड-बाजा, सहम गए गंभीर मरीज

नालंदा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ के मॉडल अस्पताल में उस वक्त हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला, जब मरीजों की जिंदगी बचाने वाले इमरजेंसी वार्ड में अचानक बैंड-बाजे की तेज धुन गूंजने लगी. शोर इतना तेज था कि इलाज करा रहे मरीज और उनके परिजन परेशान हो उठे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 06, 2026, 05:58 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:58 AM IST
नांलदा: बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में गूंजा बैंड-बाजा, सहम गए गंभीर मरीज
Image Credit: नांलदा: बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में गूंजा बैंड-बाजा (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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