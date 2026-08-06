/नांलदा: बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में गूंजा बैंड-बाजा, सहम गए गंभीर मरीज

मरीजों को करना पड़ा परेशानी का सामना

तेज संगीत और शोर से मरीजों के साथ-साथ उनके परिजनों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इमरजेंसी जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह बैंड बजने से लोग हैरान रह गए. मौके पर मौजूद बैंड-बाजा बजाने वाले लोगों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर से लंगोट अर्पण जुलूस निकाला जा रहा था, जिसके चलते वे बैंड बजा रहे थे. हालांकि यह सवाल बना रहा कि आखिर इमरजेंसी वार्ड के भीतर बैंड बजाने की अनुमति किसने दी. मरीजों के परिजनों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि तेज आवाज के कारण गंभीर मरीजों को काफी दिक्कत हुई.