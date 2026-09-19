/काजल राघवानी की फॉर्च्यूनर पर हमला, शीशे टूटे, बेसमेंट के रास्ते बचाकर निकाली गईं भोजपुरी एक्ट्रेस

राज्य चुनें
नालंदा जिला के बिहार शरीफ में भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी की कार पर भीड़ ने हमला बोला दिया. इस हमले में एक्ट्रेस के कार के शीशे टूट गए. काजल राघवानी को भीड़ से सुरक्षित बेसमेंट के रास्ते बचाकर बाहर निकाला गया.
दरअसल, नालंदा जिले में एक निजी कार्यक्रम में भोजपुरी कलाकार काजल राघवानी 19 सितंबर, 2026 दिन शनिवार को पहुंची थीं. यहां उनकी एक झलक पाने को भीड़ बेकाबू हो गईं. भीड़ में से अचानक एक्ट्रेस की गाड़ी पर पथराव शुरू हो गया. इस घटना में भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी के फॉर्च्यूनर गाड़ी के शीशे टूट गए.
काजल राघवानी की फॉर्च्यूनर पर हमला, शीशे टूटे
कार्यक्रम स्थल पर भीड़ ज्यादा होने के बाद वहां हालात बेकाबू होने लगे. बेकाबू भीड़ एक झलक पाने के लिए काजल राघवानी की गाड़ी पर हाथ और ईंट से शीशा को तोड़ डाला. हालांकि, कार्यक्रम के संचालक ने किसी तरह से काजल राघवानी को भीड़ को चकमा देकर बाहर निकाला.
सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन स्थगित करना पड़ा
बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस काजल राघवानी शनिवार को एक कार्यक्रम उद्घाटन में पहुंची थीं. इस प्रोग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होना था, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन स्थगित करना पड़ा.
बेसमेंट के रास्ते बचाकर निकाली गईं भोजपुरी एक्ट्रेस
वहीं, इस घटना के बाद कार्यक्रम के संचालक ने बताया कि काफी चतुराई से बेसमेंट में मैडम को ले जाया गया और वहां से सभी बाउंसर की देखरेख और पुलिस के सहयोग की वजह से वह सुरक्षित निकाल पाईं.
कार्यक्रम को लेकर कोई भी लिखित आवेदन नहीं दिया गया: एसडीएम
घटना के सम्बन्ध लहेरी थानाध्यक्ष रणजीत रजक ने बताया कि हमारे यहां सिर्फ कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण कार्ड दिया गया था. वहीं, एसडीएम किसलय श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर कोई भी लिखित आवेदन नहीं दिया गया था. हालांकि, संचालक ने भगदड़ की घटना से इनकार करते हुए परमिशन लेने की बात कही.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार