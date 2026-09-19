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काजल राघवानी की फॉर्च्यूनर पर हमला, शीशे टूटे, बेसमेंट के रास्ते बचाकर निकाली गईं भोजपुरी एक्ट्रेस

Bhojpuri Actress Kajal Raghwani: भोजपुरी कलाकार काजल राघवानी की गाड़ी पर बिहार के नालंदा जिले में भीड़ ने हमला कर दिया. इस दौरान कार के शीशे टूट गया. वह यहां पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 19, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:39 PM IST
काजल राघवानी की फॉर्च्यूनर पर हमला, शीशे टूटे, बेसमेंट के रास्ते बचाकर निकाली गईं भोजपुरी एक्ट्रेस
Image Credit: काजल राघवानी की कार पर भीड़ का हमला (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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