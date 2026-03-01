Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

पुलिस हिरासत में भोजपुरी सिंगर रौशन रोही, बाउंसर की गन जब्त, कार्यक्रम में हुई थी जमकर फायरिंग

Roshan Rohi: भोजपुरी सिंगर रौशन रोही को नालंदा पुलिस ने हिरासत में लिया है. नालंदा जिले में सिंगर के एक कार्यक्रम अचानक हंगामा हो गया और हिंसक झड़प हो गई. जिसके बाद जमकर रोड़ेबाजी हुई और फायरिंग भी हुई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:35 PM IST

पुलिस हिरासत में भोजपुरी सिंगर रौशन रोही
पुलिस हिरासत में भोजपुरी सिंगर रौशन रोही

Bhojpuri News: नालंदा जिले में भोजपुरी सिंगर रौशन रोही के एक कार्यक्रम अचानक हिंसक झड़प हो गई. आयोजन स्थल पर जमकर रोड़ेबाजी हुई और फायरिंग भी हुई, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई. घटना के बाद भोजपुरी गायक रौशन रोही को हिरासत में लिया गया है. साथ ही मौजूद बाउंसर के हथियार भी जब्त कर लिया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी थी. अचानक किसी बात को लेकर दर्शकों और आयोजकों के बीच विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. उपद्रवियों ने प्रोग्राम स्थल पर मौजूद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की. साथ ही पथराव शुरू कर दिया. हालात काफी खराब हो गए, जिसकी वजह से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

बताया जा रहा है कि इस दौरान भोजपुरी सिंगर रौशन रोही की सुरक्षा में लगे बाउंसरों और भीड़ के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद फायरिंग की आवाज सुनी गई. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी.

दरअसल, नालंदा जिले के बिहार शरीफ के नकटपुरा स्थित एक वाटरपार्क है उसी में कुछ लोगों की तरफ से होली मिलन समारोह आयोजित की गई थी. जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भोजपुरी गायक रौशन रोही आए थे.

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रौशन रोही के जाने के बाद लोगों की भीड़ उग्र हो गई. उग्र भीड़ ने हंगामा किया. साथ ही पथराव और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाने लगा. इस दौरान भोजपुरी गायक रौशन रोही भी भीड़ के हत्थे चढ़ गए. उसी के बीच कवरेज कर रहे जी मीडिया के संवाददाता ऋषिकेश कुमार को भीड़ ने अपने कब्जे में करके बेरहमी से पिटाई कर दी और लाठी डंडे से बुरी तरह से मारा. 

इस दौरान उनका सिर फट गया और उनके 2 मोबाइल को भीड़ ने छीन लिया. इनके पास पर्स से कुछ पैसे भी निकल लिए. इस हंगामे में रौशन रोही की गाड़ी भी चूर हो गई. वहीं, इस गोलीबारी में एक युवक को गोली लगी और कई अन्य लाठी डंडे की मार से घायल हो गए.

रिपोर्ट: ऋषिकेश

