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नालंदा: बिहार के शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल! जर्जर स्कूल की छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे

Nalanda News: नालंदा के रहुई प्रखंड के बरांदी पंचायत स्थित मध्य विद्यालय बरांदी में बच्चे जमीन पर दरी बिछाकर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. यहां लगभग 400 बच्चे नामांकित हैं. बच्चों के मुताबिक, बारिश के दौरान जब छत से पानी टपकता है और जर्जर छत का मलवा नीचे गिरने का डर बना रहता है.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 22, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:28 AM IST
नालंदा: बिहार के शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल! जर्जर स्कूल की छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे
Image Credit: नालंदाः जर्जर स्कूल की छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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