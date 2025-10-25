Advertisement
Bihar Chunav 2025: नालंदा में अमित शाह की हुंकार, बोले- 100 बख्तियार खिलजी भी आ जाएं, नालंदा को कोई नहीं जला सकता

नालंदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार अब अपराधमुक्त और सुरक्षित राज्य बन चुका है.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Oct 25, 2025, 05:54 PM IST

नालंदा में अमित शाह की रैली
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है. सभी दल पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं. इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया और मुंगेर के बाद रविवार को नालंदा में जनसभा को संबोधित किया. नालंदा की ऐतिहासिक धरती से शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह वही जगह है, जहां 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था. उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में कुमारगुप्त द्वारा निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने जला दिया था.

अमित शाह ने कहा कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, तब उसके विशाल पुस्तकालय से छह महीने तक धुआं उठता रहा था. उन्होंने कहा कि यह विनाशकारी काम खिलजी ने किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कर भारत की गौरवशाली विरासत को फिर से जीवित किया है. शाह ने कहा, “अब यह एनडीए का शासन है. अगर 100 बख्तियार खिलजी भी आ जाएं तो नालंदा विश्वविद्यालय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता.” उन्होंने जोड़ा कि मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि “विकास भी होगा और विरासत भी सुरक्षित रहेगी.”

अमित शाह ने कहा कि नालंदा और बिहार में अब एआई और डेटा टेक्नोलॉजी का नया युग शुरू होने जा रहा है. आने वाले दिनों में बिहार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

अमित शाह ने लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल को “अराजकता और अपराध का दौर” बताया. उन्होंने कहा कि उस समय कानून-व्यवस्था इतनी कमजोर थी कि चुनाव छह-छह चरणों में कराने पड़ते थे. अब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार इतना सुरक्षित हुआ है कि चुनाव सिर्फ दो चरणों में कराए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर इस बार फिर एनडीए की सरकार बनी, तो अगली बार एक ही चरण में चुनाव होंगे.

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2005 की तुलना में 2024 में हत्याओं के मामलों में 20 प्रतिशत की कमी आई है. डकैती और फिरौती जैसे गंभीर अपराधों में 80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बिहार में एक भी नरसंहार नहीं हुआ है.

अमित शाह ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.21 करोड़ जीविका दीदियों के खातों में एक बटन दबाकर 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य में 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, युवाओं को ग्रेजुएशन के बाद दो साल तक हर महीने 1,000 रुपये भत्ता मिलेगा. विधवा और वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपये की गई है, आंगनबाड़ी सेविकाओं और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बड़ा इजाफा हुआ है.

अमित शाह ने कहा कि लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री. उन्होंने कहा कि जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, वे सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं. वहीं, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं. शाह ने जनता से अपील की कि एक बार फिर एनडीए को पांच साल का मौका दें, बिहार को विकसित राज्य बनाकर रहेंगे.

इनपुट- आईएएनएस

