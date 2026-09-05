/Bihar Flood: कटिहार में बाढ़ ने रोकी रेल की रफ्तार, मनेर में घर ढहने 4 दबे, नालंदा-बेगूसराय में भी जल-तांडव!

इसी तरह से बेगूसराय में बाढ़ का पानी काफी तबाही मचा रहा है. अब बाढ़ का पानी गांव और घरों में प्रवेश कर जाने से गांव छोड़कर लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं. घर और मुख्य सड़क पर भी बाढ़ का पानी पूरी तरह से फैल गया है और सड़क पर कमर के ऊपर तक पानी लगा हुआ है. साथ ही साथ तकरीबन 2 हजार से अधिक घरों में पानी प्रवेश कर जाने के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुका है. बता दें कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. बताया जा रहा है कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के खोरामपुर और छितरौर पंचायत में पिछले पांच दिनों से बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश कर चुका है. हालात ऐसे हैं कि करीब दो हजार घरों में पानी घुस गया है, जबकि 50 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. लोग अब अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं.