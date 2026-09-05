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Bihar Flood: कटिहार में बाढ़ ने रोकी रेल की रफ्तार, मनेर में घर ढहने 4 दबे, नालंदा-बेगूसराय में भी जल-तांडव!

बिहार में गंगा, कोसी, गंडक और नारायणी समेत तकरीबन सभी नदियां इस वक्त उफान पर हैं. बाढ़ से पटना, भोजपुर, भागलपुर और वैशाली समेत कई जिलों की लाखों आबादी प्रभावित है. निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे हालात काफी खराब होते जा रहे हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 05, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:26 AM IST
Bihar Flood: कटिहार में बाढ़ ने रोकी रेल की रफ्तार, मनेर में घर ढहने 4 दबे, नालंदा-बेगूसराय में भी जल-तांडव!
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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