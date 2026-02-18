बिहार में घोड़परास से निपटने के लिए 400 शूटरों की तैनाती, फसल बचाने की मुहिम हुई तेज

Nilgai Control: बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है. फसलों को बर्बाद कर रहे नीलगाय यानी घोड़परास के बढ़ते आतंक पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.

दरअसल, लंबे समय से किसान नीलगाय के झुंड की ओरे से फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने से परेशान थे. मौजूदा समय में पूरे बिहार में पंजीकृत शूटरों की संख्या महज 13 है, जिसके कारण सरकार को भी हालात पर प्रभावी नियंत्रण करने में दिक्कत हो रही थी. मगर, अब सरकार ने इस संख्या को बढ़ाकर 400 करने का लक्ष्य तय किया है.

सरकार का मानना है कि शूटरों की संख्या बढ़ने से नीलगाय के आतंक पर तेजी से नियंत्रण पाया जा सकेगा और किसानों की मेहनत से तैयार फसल सुरक्षित रह सकेगी. इतना ही नहीं, मुआवजा प्रक्रिया को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया है. अक्सर किसान शिकायत करते रहे हैं कि फसल नुकसान के बावजूद उन्हें मुआवजा राशि समय पर नहीं मिलती. इसे देखते हुए सरकार अब भुगतान प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी, ताकि प्रभावित किसानों को उनका हक समय पर मिल सके.

स्थानीय किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. किसानों का कहना है कि अगर शूटरों की संख्या बढ़ती है तो घोड़परास का आतंक कम होगा और उनकी फसलें सुरक्षित रहेंगी.

बता दें कि राज्य सरकार पहले ही फसलों की सुरक्षा के लिए नीलगाय को मारने संबंधी कानूनी प्रावधान कर चुकी है, लेकिन शूटरों की कमी के कारण उस पर प्रभावी अमल नहीं हो पा रहा था. अब 400 पंजीकृत शूटरों का लक्ष्य तय कर सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि वह किसानों की समस्या को लेकर गंभीर है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार

