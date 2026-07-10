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बिहार पंचायत चुनाव: इस बार EVM से होंगे चुनाव, तैयारियां तेज, मंत्री दीपक प्रकाश का एलान

बिहार में पंचायतों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. विकास कार्यों के लिए ₹51,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. विकास के लिए फंड बढ़ाए गए हैं, वोटिंग EVM के जरिए होगी और पंचायतों के लिए विकास राशि में भी बढ़ोतरी की गई है. इन सभी कदमों से गांवों के विकास में तेजी आएगी.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 10, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:56 PM IST
बिहार पंचायत चुनाव: इस बार EVM से होंगे चुनाव, तैयारियां तेज, मंत्री दीपक प्रकाश का एलान
Image Credit: मंत्री दीपक प्रकाश (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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