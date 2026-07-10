/बिहार पंचायत चुनाव: इस बार EVM से होंगे चुनाव, तैयारियां तेज, मंत्री दीपक प्रकाश का एलान

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बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने आज (10 जुलाई, 2026) बिहारशरीफ परिसदन में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर कराने की दिशा में सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है. विभाग द्वारा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके. मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि इस बार पंचायत चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से कराए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग स्तर पर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं और जिला प्रशासन के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है. सरकार की प्राथमिकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए और पंचायतों में जन प्रतिनिधियों का चुनाव समय पर कराया जाए. चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है. ईवीएम के उपयोग से मतदान प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और निष्पक्ष होगी और मतगणना भी कम समय में पूरी की जा सकेगी.
वहीं, मुखिया को विकास योजन के लिए दी जाने वाली राशि को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि 5 वर्षों में 15 में वित्त की राशि 19500 करोड़ दिया गया था. 26-27 और 27 से 30 तक के वित्त योजना में इस राशि को बढ़ाकर 51 हजार करोड़ से अधिक की गई है, ताकि वह अपने क्षेत्र का समुचित विकास कर सकें. फंड की कमी के कारण पंचायत का ठीक से विकास नहीं हो पाता है. पंचायत में सड़क बिजली पेय जल जैसी बुनियादी सुविधाओं को हर घर और गली तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य रखा गया है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार