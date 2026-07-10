/बिहार पंचायत चुनाव: इस बार EVM से होंगे चुनाव, तैयारियां तेज, मंत्री दीपक प्रकाश का एलान

वहीं, मुखिया को विकास योजन के लिए दी जाने वाली राशि को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि 5 वर्षों में 15 में वित्त की राशि 19500 करोड़ दिया गया था. 26-27 और 27 से 30 तक के वित्त योजना में इस राशि को बढ़ाकर 51 हजार करोड़ से अधिक की गई है, ताकि वह अपने क्षेत्र का समुचित विकास कर सकें. फंड की कमी के कारण पंचायत का ठीक से विकास नहीं हो पाता है. पंचायत में सड़क बिजली पेय जल जैसी बुनियादी सुविधाओं को हर घर और गली तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य रखा गया है.