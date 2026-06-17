महिला उम्मीदवारों ने जताया असंतोष

दूर-दराज के जिलों से आए छात्रों ने सरकार और परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए. उम्मीदवारों का कहना है कि हर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का खतरा बना रहता है, जिससे उन्हें हमेशा यह डर सताता है कि महीनों की कड़ी मेहनत और तैयारी बेकार जा सकती है. वहीं, महिला उम्मीदवारों ने परीक्षा केंद्र आवंटित करने की प्रक्रिया पर असंतोष जताया. उनका तर्क है कि उन्हें उनके गृह जिलों या आस-पास के इलाकों में केंद्र दिए जाने चाहिए. अनजान शहरों में पहुंचने पर उन्हें रहने की जगह, पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.