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Nalanda News: बिहार पुलिस मद्यनिषेध कांस्टेबल में नौकरी पाने की चाहत रखने वाले हजारों युवा बुधवार (17 जून, 2026) को नालंदा जिले के हेडक्वार्टर, बिहार शरीफ पहुंचे. यहां 17 जून को होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और बिना किसी गड़बड़ी के आयोजित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. कुल 15,912 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे, जो दो पालियों में आयोजित की जाएगी. हालांकि, परीक्षा से ठीक एक दिन पहले ही उम्मीदवारों की परेशानी और नाराजगी सामने आ गई.
महिला उम्मीदवारों ने जताया असंतोष
दूर-दराज के जिलों से आए छात्रों ने सरकार और परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए. उम्मीदवारों का कहना है कि हर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का खतरा बना रहता है, जिससे उन्हें हमेशा यह डर सताता है कि महीनों की कड़ी मेहनत और तैयारी बेकार जा सकती है. वहीं, महिला उम्मीदवारों ने परीक्षा केंद्र आवंटित करने की प्रक्रिया पर असंतोष जताया. उनका तर्क है कि उन्हें उनके गृह जिलों या आस-पास के इलाकों में केंद्र दिए जाने चाहिए. अनजान शहरों में पहुंचने पर उन्हें रहने की जगह, पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
रेलवे स्टेशन पर ही बिताई रात
उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार भले ही 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का दावा करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. कई परीक्षार्थियों को घंटों तक यात्रा करनी पड़ी और रेलवे स्टेशनों पर रात बितानी पड़ी. उनका तर्क है कि भर्ती प्रक्रिया सिर्फ परीक्षा आयोजित करने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए. उम्मीदवारों की सुविधा और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार