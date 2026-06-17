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बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती: नालंदा में 23 केंद्रों पर 15,912 उम्मीदवार होंगे शामिल, परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों का फूटा दर्द

Bihar Police Constable Recruitment: बिहार पुलिस मद्यनिषेध कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर नालंदा में 23 केंद्र बनाए गए हैं. इस परीक्षा में नालंदा में 15,912 उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 17, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:52 AM IST
बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती: नालंदा में 23 केंद्रों पर 15,912 उम्मीदवार होंगे शामिल, परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों का फूटा दर्द
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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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