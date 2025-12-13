Advertisement
बिहार पुलिस को मिले 1218 नए सिपाही, CM नीतीश ने राजगीर में ली परेड की सलामी

Rajgir News: राजगीर में 1218 नए पुलिस अवर निरीक्षकों का दीक्षांत समारोह हुआ. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परेड की सलामी ली. साथ ही नव नियुक्त अवर निरीक्षकों को सेवा की शपथ दिलाई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 13, 2025, 01:56 PM IST

CM Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 13 दिसंबर, 2025 दिन शनिवार को ऐतिहासिक पर्यटन नगरी राजगीर पहुंचे. यहां उन्होंने बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में आयोजित भव्य पारण परेड में भाग लिया. इस अवसर पर 1218 नव नियुक्त सब इंस्पेक्टरों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली. साथ ही प्रशिक्षुओं को राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए शपथ दिलाई. 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार पुलिस राज्य में कानून-व्यवस्था की रीढ़ है. नए सब इंस्पेक्टरों से उन्होंने ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया. इस अवसर पर ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार, ऊर्जा मंत्री विजय चौधरी और नालंदा के सांसद कौशलेन्द्र कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे. सभी अतिथियों ने सफल प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सब इंस्पेक्टरों को शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

समारोह के दौरान प्रशिक्षुओं की तरफ अनुशासित परेड, बैंड प्रदर्शन और ड्रिल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया, जिसने उपस्थित लोगों को प्रभावित किया. कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने चयनित प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया. 

यह भी पढ़ें: नीतीश कुमार के साथ जाएंगे मुकेश सहनी? जानिए क्या बोले VIP प्रमुख

इस मौके पर सफल नवनियुक्त पुलिस अवर के निरीक्षक ने कहा कि पूरी ईमानदारी और जन सेवक बनाकर जनता की सेवा करना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी. वहीं, दीक्षांत समारोह के दौरान नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षकों की तरफ से परिजनों से मुलाकात का वक्त काफी भावुक रहा.

रिपोर्ट: ऋषिकेश

यह भी पढ़ें: बिहार में आधी रात को बड़ा आदेश! 36 IAS अफसरों का तबादला,नए हाथों में कई जिलों की कमान

