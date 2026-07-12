/बिहार में खूनी रविवार! नालंदा में गाड़ी ने बाइक को रौंदा, जमुई में बिजली पोल से टकराई गाड़ी, 3 की मौत

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बिहार में दो अलग-अलग सड़क हादसों में 12 जुलाई, 2026 दिन रविवार को 3 लोगों की मौत हो गई. जबकि, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. नालंदा जिले में अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दिया, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई. वहीं, जमुई जिले में तेज रफ्तार बाइक 33 हजार वोल्ट बिजली लाइन के पोल से टकरा गई. इस हादसे में बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.
पहला सड़क हादसा: नालंदा जिले में दो की मौत
नालंदा जिले के नूरसराय थानां क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव के पास रविवार की शाम अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दिया. जिससे बाइक सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान दीपनगर थाना क्षेत्र के विजवनपर गांव निवासी सिधेश्वर प्रसाद का पुत्र बलराम प्रसाद और लहेरी थाना क्षेत्र के किसानबाग निवासी विजय प्रसाद का पुत्र सुमित राज है.
बताया जाता है कि दोनों गाड़ी में जीपीएस लगाने का काम करते थे. किसी काम से दोनों पटना गए थे वापस घर लौटने के दौरान नूरसराय थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दिया. पुलिस ने दोनों को मॉडल अस्पताल लेकर आई, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मॉडल अस्पताल पहुचे. यहां परिवार के लोगों मे कोहराम मच गया है. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच में जुट गई है.
दूसरा सड़क हादसा: जमुई में बाइक बिजली के बोल से टकराई, एक की मौत
जमुई जिला के खैरा थाना क्षेत्र में रविवार को तेज रफ्तार बाइक 33 हजार वोल्ट बिजली लाइन के पोल से टकरा गई. हादसे में बाइक चालक 17 वर्षीय दीपक चौधरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक की पहचान दीपक चौधरी (17), पिता सुजीत चौधरी, निवासी खैरा के रूप में हुई है.
घायलों की पहचान राजा बाबू उर्फ पांडे (16), पिता गंगा तुरी और सतीश कुमार, पिता चूरन मांझी, निवासी खैरा के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार, तीनों युवक ढाब गांव से बाइक पर सवार होकर खैरा लौट रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर 33 हजार वोल्ट बिजली लाइन के पोल से जा टकराई. प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि तीनों युवक नशे की हालत में थे और तेज गति से बाइक चला रहे थे. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी.
जमुई से अभिषेक निरला और नालंदा से ऋषिकेश की रिपोर्ट