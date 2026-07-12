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बिहार में खूनी रविवार! नालंदा में गाड़ी ने बाइक को रौंदा, जमुई में बिजली पोल से टकराई गाड़ी, 3 की मौत

Bihar Road Accident: नालंदा जिले के नूरसराय थानां क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव के पास रविवार की शाम अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दिया. जिससे बाइक सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जमुई जिला के खैरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक 33 हजार वोल्ट बिजली लाइन के पोल से टकरा गई. हादसे में बाइक चालक 17 वर्षीय दीपक चौधरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 12, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:53 PM IST
बिहार में खूनी रविवार! नालंदा में गाड़ी ने बाइक को रौंदा, जमुई में बिजली पोल से टकराई गाड़ी, 3 की मौत
Image Credit: (Z News) नालंदा और जमुई में दो अलग-अलग सड़क हादसों में 3 की मौतSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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