Road Accident: छपरा में स्कूली बच्चों की वैन पलटने से 2 घायल, नालंदा में बारातियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त

Bihar News: सारण जिले में एक स्कूली बच्चों से भरी वैन पलटने से एक छात्र समेत दो लोग घायल हो गए. तो वहीं नालंदा जिले में बारातियों से भरी एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 20 से अधिक गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 01, 2025, 01:08 PM IST

Bihar Road Accident: बिहार के सारण जिले में एक स्कूली बच्चों से भरी वैन पलटने से एक छात्र समेत दो लोग घायल हो गए. घटना मशरक के यदु मोड़ के पास हुई. बताया जा रहा है कि यहां स्कूली बच्चों से भरी वैन अनियंत्रित होकर पलट गई. जिसमें वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. इस घटना में एक स्कूली बच्चा और चालक घायल हो गए. घायल छात्र की पहचान राजेंद्र साह के बेटे अजय कुमार (13 वर्ष) के रूप में हुई, चालक अरमान अली गोपालगंज जिला का रहने वाला बताया जा रहा है. घायलों ने बताया कि सभी बच्चे गोपालगंज जिले के पथरा में स्थित एपीजे अब्दुल कलाम विद्यालय में पढ़ते हैं. वे राजगीर घूमने गए थे और वहीं से वापस लौट रहे थे. मसरख के यदु मोड़ के पास एक अनियंत्रित तेज रफ्तार गाड़ी से बचने के दौरान यह हादसा हो गया.

दूसरी ओर नालंदा जिले में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां बारातियों से भरी एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई. दीपनगर थाना क्षेत्र इलाके के कंचनपुर पुल के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है. इस भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 20 से अधिक गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं. घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह बस सोसराय से बारसलीगंज की तरफ जा रही थी. ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और ओवरब्रिज के ऊपर डिवाइड से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे का हिस्सा का परखच्चे उड़ गए. 

इस घटना में बस के ऊपर बैठा एक बाराती ओवरब्रिज से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद बस के अंदर चीख पुकार मच गई. स्थानीय ग्रामीण और स्थानीय पुलिस की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकाला गया. उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में 2 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है. मौके पर दीपनगर थानाध्यक्ष राजमणि कुमार ने पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली. वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने एंबुलेंस की देर से पहुंचने पर आक्रोश की प्रकट किया.

