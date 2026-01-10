अब दलालों की खैर नहीं! बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल में एआई कैमरों का पहरा, मरीजों की सौदेबाजी पर डीएम का वार

Nalanda News: बिहार शरीफ स्थित मॉडल अस्पताल से मरीजों को बहला-फुसलाकर निजी अस्पताल में ले जाने के लगातार मामले सामने आ रहे है, इसको लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. खासकर गरीब और अशिक्षित मरीजों को गुमराह करने के बाद यह मामला सीधे जिलाधिकारी तक पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ा और एतिहासिक फैसला लिया है. जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने मॉडल अस्पताल परिसर के संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित कैमरे लगाने का निर्देश दिया है. इन कैमरों के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, ताकि मरीजों को निजी अस्पतालों में ले जाने वाले बिचौलियों, आशा कार्यकर्ताओं और लापरवाह कर्मियों की पहचान की जा सके.

डीएम ने सिविल सर्जन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मरीजों की सुविधा के साथ-साथ अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए. इस संबंध में सिविल सर्जन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, आशा कार्यकर्ताओं के अलावा अस्पताल में तैनात गार्डों की ड्यूटी में लापरवाही की भी शिकायतें सामने आई हैं. डीएस डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि इन सभी की गतिविधियों पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी और एआई कैमरों की मॉनिटरिंग प्रतिदिन की जाएगी.

ये भी पढ़ें: Bettiah News: झोला छाप डॉक्टर का खौफनाक सच, गलत ऑपरेशन से प्रसूता की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

फिलहाल मॉडल अस्पताल में 50 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन डीएम के निर्देश पर अब लेबर वार्ड, इमरजेंसी, एक्स-रे रूम समेत अन्य सभी अति संवेदनशील स्थानों पर आधुनिक एआई कैमरे लगाए जाएंगे. प्रशासन का मानना है कि इससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी.

इस पहल से न सिर्फ मरीजों को निजी अस्पतालों में जबरन भेजने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, बल्कि बच्चा चोरी और बिचौलियों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी. बिहार शरीफ का मॉडल अस्पताल सूबे का पहला सरकारी अस्पताल होगा, जहां एआई कैमरों के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था लागू की जाएगी. यह नई व्यवस्था जनवरी महीने से ही शुरू होने की संभावना है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश