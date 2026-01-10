Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3069556
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

अब दलालों की खैर नहीं! बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल में एआई कैमरों का पहरा, मरीजों की सौदेबाजी पर डीएम का वार

Nalanda News: बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल में मरीजों को बहला-फुसलाकर निजी अस्पताल ले जाने के मामलों पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. डीएम के निर्देश पर लेबर वार्ड, इमरजेंसी और अन्य संवेदनशील स्थानों पर एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे. यह व्यवस्था बिहार के सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:30 AM IST

Trending Photos

अब दलालों की खैर नहीं! बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल में एआई कैमरों का पहरा
अब दलालों की खैर नहीं! बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल में एआई कैमरों का पहरा

Nalanda News: बिहार शरीफ स्थित मॉडल अस्पताल से मरीजों को बहला-फुसलाकर निजी अस्पताल में ले जाने के लगातार मामले सामने आ रहे है, इसको लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. खासकर गरीब और अशिक्षित मरीजों को गुमराह करने के बाद यह मामला सीधे जिलाधिकारी तक पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ा और एतिहासिक फैसला लिया है. जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने मॉडल अस्पताल परिसर के संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित कैमरे लगाने का निर्देश दिया है. इन कैमरों के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, ताकि मरीजों को निजी अस्पतालों में ले जाने वाले बिचौलियों, आशा कार्यकर्ताओं और लापरवाह कर्मियों की पहचान की जा सके.

डीएम ने सिविल सर्जन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मरीजों की सुविधा के साथ-साथ अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए. इस संबंध में सिविल सर्जन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, आशा कार्यकर्ताओं के अलावा अस्पताल में तैनात गार्डों की ड्यूटी में लापरवाही की भी शिकायतें सामने आई हैं. डीएस डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि इन सभी की गतिविधियों पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी और एआई कैमरों की मॉनिटरिंग प्रतिदिन की जाएगी.

ये भी पढ़ें: Bettiah News: झोला छाप डॉक्टर का खौफनाक सच, गलत ऑपरेशन से प्रसूता की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

फिलहाल मॉडल अस्पताल में 50 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन डीएम के निर्देश पर अब लेबर वार्ड, इमरजेंसी, एक्स-रे रूम समेत अन्य सभी अति संवेदनशील स्थानों पर आधुनिक एआई कैमरे लगाए जाएंगे. प्रशासन का मानना है कि इससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी.

इस पहल से न सिर्फ मरीजों को निजी अस्पतालों में जबरन भेजने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, बल्कि बच्चा चोरी और बिचौलियों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी. बिहार शरीफ का मॉडल अस्पताल सूबे का पहला सरकारी अस्पताल होगा, जहां एआई कैमरों के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था लागू की जाएगी. यह नई व्यवस्था जनवरी महीने से ही शुरू होने की संभावना है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश

TAGS

Nalanda News

Trending news

Nalanda News
अब दलालों की खैर नहीं! बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल में एआई कैमरों का पहरा
Lalu Yadav
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं', एक बार फिर छलका रोहिणी का दर्द
basant panchami 2026
सारण में बंगाल के कलाकारों का जादू, ईको-फ्रेंडली प्रतिमाओं से सजेगा मां का दरबार
rajan ji maharaj bhajan
'जगत में कोई न परमानेंट', राजन जी महाराज के इस भजन में छुपी है जीवन की सरल सच्चाई!
Raxaul land notice
जमीन खाली करने का नोटिस मिलने पर बीमार होने लगे लोग, रक्सौल में मचा हड़कंप
Bihar News
विधानसभा चुनाव में 'भितरघात' करने वाले 12 नेताओं को JDU ने दिखाया बाहर का रास्ता
Pawan Singh
तीसरी शादी या पब्लिसिटी स्टंट? इस हसीना के इंस्टाग्राम से लेकर डीपी तक छाए पवन सिंह
Jamui Crime News
जमुई में अपराधियों के हौसले बुलंद, पिस्टल की नोक पर सर्राफा कारोबारी से 50 लाख लूटे
Jharkhand Weather
झारखंड में हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी, AQI ने भी तोड़ा 'दम'! जानें IMD का अलर्ट
jehanabad fire news
जहानाबाद में जलकर राख हुई किसानों की मेहनत: खलिहान में लगी आग 5 बीघे की धान स्वाहा