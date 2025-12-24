Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3051312
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

Bihar weather: घने कोहरे की चादर में लिपटा बिहार, नालंदा समेत 7 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट

Bihar weather: पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब बिहार के मौसम पर साफ दिखाई देने लगा है. नालंदा समेत राज्य के 7 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया है. घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है, वहीं प्रशासन ने रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था कर लोगों को राहत देने की पहल की है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 24, 2025, 06:12 AM IST

Trending Photos

घने कोहरे की चादर में लिपटा बिहार, नालंदा समेत 7 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट
घने कोहरे की चादर में लिपटा बिहार, नालंदा समेत 7 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट

Bihar weather: पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब बिहार के मौसम में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. ठंडी पछुआ हवाओं के चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने 25 दिसंबर तक नालंदा समेत राज्य के 7 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी किया है. नालंदा जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बुधवार की सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा. चारों तरफ कोहरे की मोटी चादर लिपटी रहने के कारण दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित नजर आया.

सड़कों पर थमी रफ्तार, आवाजाही कम
घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का असर सड़कों पर भी साफ दिखाई दिया. नालंदा जिले में सुबह के समय सड़कों पर लोगों की आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम रही. रजौली–बख्तियारपुर मुख्य सड़क मार्ग पर वाहन रेंगते नजर आए. कोहरे के कारण वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा, वहीं दुर्घटनाओं की आशंका के चलते लोग सावधानी बरतते दिखे.ठंड और कोहरे के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, दिहाड़ी मजदूरों और बुजुर्गों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें: बिहार में अगले 24 घंटे में पड़ेगी भयंकर सर्दी! क्या बारिश बढ़ाएगी शीतलहर का असर?

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन अलर्ट, रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था
कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. बिहार शरीफ नगर निगम के नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में तीन स्थानों—महलपर, कारगिल बस स्टैंड और रामचंद्रपुर—में रैन बसेरा बनाए गए हैं, ताकि बेघर और जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके. इसके अलावा ठंड से बचाव के लिए 39 जगहों को चिन्हित कर अलाव की व्यवस्था की गई है. स्लम एरिया को भी चिन्हित कर वहां अलाव जलाए जा रहे हैं, जिससे गरीब और असहाय लोगों को ठंड से बचाव मिल सके.

तापमान में और गिरावट की चेतावनी
प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें और ठंड से बचाव के सभी उपाय अपनाएं. अगर तापमान की बात करें तो बुधवार को नालंदा जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश 

TAGS

Bihar WeatherNalanda Cold Day Alert

Trending news

Bihar Weather
घने कोहरे की चादर में लिपटा बिहार, नालंदा समेत 7 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट
Munger News
Munger News: पत्नी की अर्थी निकलने से पहले पति ने भी तोड़ा दम
siwan news
Siwan News: सीवान में भ्रष्ट SI को 40 हजार घूस लेते निगरानी टीम ने किया गिरफ्तार
patna news
पटना में अशरफी राय हत्याकांड का हुआ पर्दाफास, प्रॉपर्टी विवाद में कराई गई थी हत्या
Bihar News
IPS Promotion Bihar: बिहार में 43 IPS अधिकारियों को प्रमोशन, कुंदन कृष्णन बने डीजी
Deputy CM vijay sinha
एक्शन मोड में डिप्टी सीएम, भूमि विवाद सुलझाने के लिए विभाग ने जारी किया सख्त निर्देश
Bettiah news
बेतिया GMCH में जीविका दीदियों पर जूनियर डॉक्टरों द्वारा हमला मामले में बड़ी कार्रवाई
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
सड़क में गड्ढा दिखे तो मोबाइल से स्कैन कर भेजें शिकायत, विभाग तुरंत करेगा कार्रवाई
Shrawon Kumar
मंत्री श्रवण कुमार ने मनरेगा मजदूरों को तीन दिन के अंदर काम देने का दिया सख्त आदेश
nitin Nabin
नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं को दिया गुरु मंत्र, कहा- जनता के मनोभावों को पढ़िए