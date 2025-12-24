Bihar weather: घने कोहरे की चादर में लिपटा बिहार, नालंदा समेत 7 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट

Bihar weather: पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब बिहार के मौसम में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. ठंडी पछुआ हवाओं के चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने 25 दिसंबर तक नालंदा समेत राज्य के 7 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी किया है. नालंदा जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बुधवार की सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा. चारों तरफ कोहरे की मोटी चादर लिपटी रहने के कारण दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित नजर आया.

सड़कों पर थमी रफ्तार, आवाजाही कम

घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का असर सड़कों पर भी साफ दिखाई दिया. नालंदा जिले में सुबह के समय सड़कों पर लोगों की आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम रही. रजौली–बख्तियारपुर मुख्य सड़क मार्ग पर वाहन रेंगते नजर आए. कोहरे के कारण वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा, वहीं दुर्घटनाओं की आशंका के चलते लोग सावधानी बरतते दिखे.ठंड और कोहरे के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, दिहाड़ी मजदूरों और बुजुर्गों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासन अलर्ट, रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था

कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. बिहार शरीफ नगर निगम के नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में तीन स्थानों—महलपर, कारगिल बस स्टैंड और रामचंद्रपुर—में रैन बसेरा बनाए गए हैं, ताकि बेघर और जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके. इसके अलावा ठंड से बचाव के लिए 39 जगहों को चिन्हित कर अलाव की व्यवस्था की गई है. स्लम एरिया को भी चिन्हित कर वहां अलाव जलाए जा रहे हैं, जिससे गरीब और असहाय लोगों को ठंड से बचाव मिल सके.

तापमान में और गिरावट की चेतावनी

प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें और ठंड से बचाव के सभी उपाय अपनाएं. अगर तापमान की बात करें तो बुधवार को नालंदा जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश