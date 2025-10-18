Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2966569
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

'राजद पर पेशा#@# कर दूंगा, कसम खाता हूं वापस नहीं आऊंगा', पूर्व विधायक पप्पू खान ने दिखाया बागी तेवर

Pappu Khan News: बिहार शरीफ विधानसभा में राजद के खिलाफ बगावत की आवाज उठने लगी है. पूर्व विधायक पप्पू खान ने कसम खाई कि अब वह कभी भी राजद में नहीं लौटेंगे. उन्होंने तीन-तीन करोड़ में बंटने का का गंभीर आरोप भी लगाया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 18, 2025, 09:37 AM IST

Trending Photos

बिहार शरीफ विधानसभा से उठी बगावत की आवाज
बिहार शरीफ विधानसभा से उठी बगावत की आवाज

Biharsharif Assembly Seat: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व विधायक पप्पू खान की पत्नी आफरीन सुल्तान ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के टिकट पर बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है. नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में आफरीन सुल्तान के पति और पूर्व विधायक पप्पू खान ने राजद नेतृत्व पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि आज की राजद अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी नहीं रही, इसे कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है. उन्होंने पार्टी में टिकट बंटवारे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में टिकटों की बंदरबांट हो रही है और तीन-तीन करोड़ रुपये में टिकट बेचे जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'RJD पर पेशा#@# कर दूंगा, कसम खाता हूं वापस नहीं आऊंगा', पप्पू खान का दिखा बागी तेवर
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: पटना की 14 विधानसभा सीटों पर 211 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा
bihar chunav 2025
ओमप्रकाश दीवाना के लिए 'छने छने बदले...' की धुन पर वोट मांग रहीं शिल्पी राज
Pakur news
'आदि कर्मयोगी' अभियान में पाकुड़ नंबर 1, उपायुक्त को राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान
bihar chunav 2025
Bihar Chunav: टूट रहा महागठबंधन का 'तालमेल'! इन सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट
bihar chunav 2025
'मैं मोदी जी के पुल पर नहीं चलूंगा, तैरकर जाऊंगा', BJP सांसद का वीडियो वायरल
bihar chunav 2025
'एनडीए में मुझको लेकर भ्रम...', चिराग पासवान ने वोटिंग से पहले कही बहुत बड़ी बात
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट
Lakhisarai crime news
Lakhisarai News: छट्‌ठू महतो हत्याकांड का बड़ा खुलासा, साली और साढ़ू गिरफ्तार
Kishangan News
Kishanganj: सोशल मीडिया पर सांसद जावेद आजाद के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट