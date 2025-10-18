'राजद पर पेशा#@# कर दूंगा, कसम खाता हूं वापस नहीं आऊंगा', पूर्व विधायक पप्पू खान ने दिखाया बागी तेवर

Pappu Khan News: बिहार शरीफ विधानसभा में राजद के खिलाफ बगावत की आवाज उठने लगी है. पूर्व विधायक पप्पू खान ने कसम खाई कि अब वह कभी भी राजद में नहीं लौटेंगे. उन्होंने तीन-तीन करोड़ में बंटने का का गंभीर आरोप भी लगाया.
Biharsharif Assembly Seat: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व विधायक पप्पू खान की पत्नी आफरीन सुल्तान ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के टिकट पर बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है. नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में आफरीन सुल्तान के पति और पूर्व विधायक पप्पू खान ने राजद नेतृत्व पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि आज की राजद अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी नहीं रही, इसे कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है. उन्होंने पार्टी में टिकट बंटवारे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में टिकटों की बंदरबांट हो रही है और तीन-तीन करोड़ रुपये में टिकट बेचे जा रहे हैं.