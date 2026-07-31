/आर-पार के मूड में बिहारशरीफ के सफाई कर्मी, दूसरे दिन भी हड़ताल जारी, शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर

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'कूड़ा नहीं उठेगा, तो बीमार हो जाएंगे नालंदा वासी...', शहर के हर मोड़ और चौराहे पर पसरी बदबू के बीच यह खौफ अब स्थानीय लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बयां कर रही है बिहारशरीफ नगर निगम की सफाई व्यवस्था, जो पूरी तरह से चरमरा गई है. दरअसल, नगर निगम के अस्थायी, अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स सफाईकर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन भी राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं. सफाई का काम पूरी तरह ठप होने से शहर के रिहाइशी इलाकों से लेकर मुख्य बाजारों तक कूड़े के पहाड़ खड़े होने लगे हैं. सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
3 सूत्री मांगों पर अड़े कर्मी, सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप
सफाईकर्मी तीन सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि सभी अस्थायी सफाई कर्मियों को स्थायी किया जाए, नगर निगम में ठेका प्रथा पूरी तरह समाप्त की जाए और समान काम के लिए समान वेतन का नियम तत्काल लागू किया जाए. इस दौरान हड़ताल कर रहे सफाई कर्मियों ने बिहार सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया.
'सफाई कर्मियों के साथ अन्याय कर रही बिहार सरकार'
हड़ताल कर रहे सफाई कर्मियों का कहना है कि पिछली बार हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने मांगें पूरी करने का आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करवाई थी, लेकिन आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया गया. बिहार सरकार नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ अन्याय कर रही है.
'सिर्फ आश्वासन देकर खत्म कराया गया था आंदोलन'
उन्होंने आगे कहा कि पिछली बार भी सिर्फ आश्वासन देकर आंदोलन खत्म कराया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. इस बार आर-पार की लड़ाई है. जब तक हमारी तीनों मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं. इधर, हड़ताल लंबी खिंचने से शहर की सफाई व्यवस्था पर संकट गहरा गया है. जगह-जगह कूड़े के ढेर लगने लगे हैं.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार