/आर-पार के मूड में बिहारशरीफ के सफाई कर्मी, दूसरे दिन भी हड़ताल जारी, शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर

'कूड़ा नहीं उठेगा, तो बीमार हो जाएंगे नालंदा वासी...', शहर के हर मोड़ और चौराहे पर पसरी बदबू के बीच यह खौफ अब स्थानीय लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बयां कर रही है बिहारशरीफ नगर निगम की सफाई व्यवस्था, जो पूरी तरह से चरमरा गई है. दरअसल, नगर निगम के अस्थायी, अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स सफाईकर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन भी राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं. सफाई का काम पूरी तरह ठप होने से शहर के रिहाइशी इलाकों से लेकर मुख्य बाजारों तक कूड़े के पहाड़ खड़े होने लगे हैं. सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.