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आर-पार के मूड में बिहारशरीफ के सफाई कर्मी, दूसरे दिन भी हड़ताल जारी, शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर

Nalanda News: बिहारशरीफ नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. सफाई कर्मी अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं. नगर निगम के अस्थायी, अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स सफाई कर्मी हड़ताल पर डटे हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 31, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:56 PM IST
आर-पार के मूड में बिहारशरीफ के सफाई कर्मी, दूसरे दिन भी हड़ताल जारी, शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर
Image Credit: (Z News) बिहारशरीफ नगर निगम के सफाई कर्मियों की लगातार दूसरे दिन हड़ताल

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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