बिहार शरीफ में 'पहाड़ी' पर महासंग्राम: 'हिरण्य पर्वत की मस्जिद दरअसल मंदिर थी, मैंने खुद वहां घंटी देखी है', विधायक का बड़ा दावा

बिहार शरीफ (नालंदा): महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बिहार शरीफ के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे जिले की सियासत गरमा गई है. उन्होंने हिरण्य पर्वत (बड़ी पहाड़ी) पर स्थित मस्जिद को मूल रूप से मंदिर होने का दावा किया है. साथ ही, उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 'सनातन धर्म ट्रस्ट' बनाने का भी ऐलान किया.

1. 'मस्जिद में घंटी नहीं होती'- विधायक का तर्क

विधायक डॉ. सुनील कुमार ने अपने बचपन का हवाला देते हुए कहा कि जब वे अपने पिता के साथ हिरण्य पर्वत पर जाते थे, तब उन्होंने वहां मस्जिद के भीतर घंटी लगी देखी थी. उन्होंने दावा किया कि मुगल काल से पहले यह एक भव्य मंदिर था, जिसे बाद में अतिक्रमण कर मस्जिद में बदल दिया गया. उन्होंने कहा, "मस्जिदों में घंटे नहीं लगे होते, यह इस बात का प्रमाण है कि वह स्थल पहले मंदिर रहा होगा."

2. 'सनातन धर्म ट्रस्ट' से होगा मंदिरों का कायाकल्प

विधायक ने केवल दावा ही नहीं किया, बल्कि एक बड़ी घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि बिहार शरीफ के उपेक्षित और पुराने मंदिरों की गरिमा वापस लौटाने के लिए 'सनातन धर्म ट्रस्ट' का गठन किया गया है. यह ट्रस्ट जिले के सभी प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार और सनातन धर्म के संरक्षण के लिए काम करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दरभंगा की कंपनी 10 साल के लिए बैन, मंत्री दिलीप जायसवाल की सख्त चेतावनी

3. क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

गौरतलब है कि जिस संरचना को लेकर दावा किया जा रहा है, उसे स्थानीय स्तर पर मलिक इब्राहिम बया का मकबरा माना जाता है. इतिहास के जानकार बताते हैं कि इसका निर्माण उनके पुत्र सैयद द्वारा कराया गया था. मकबरे की वास्तुकला और अर्ध-गोलाकार गुंबद इसे मध्यकालीन इस्लामी स्थापत्य का हिस्सा दर्शाते हैं. अब विधायक के इस दावे के बाद पुरातत्व विभाग और प्रशासन की भूमिका अहम हो गई है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार