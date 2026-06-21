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समाज में बेटियों को लेकर फैली दकियानूसी सोच को उजागर करने वाला एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. शनिवार (20 जून, 2026) को नालंदा के पावापुरी के भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (VIMS) के इमरजेंसी वार्ड के टॉयलेट कमोड में एक नवजात बच्ची का शव मिला. इस घटना ने अस्पताल प्रशासन समेत पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि बच्ची का जन्म कुछ घंटे पहले ही हुआ था. उसकी गर्भनाल (अम्बिलिकल कॉर्ड) अभी भी उसके शरीर से जुड़ी हुई थी, जिससे डॉक्टरों ने पुष्टि की कि जन्म हाल ही में हुआ था.
अस्पताल में मच गया हड़कंप
आशंका है कि बच्ची की हत्या कर दी गई और उसका शव टॉयलेट कमोड में डाल दिया गया. सफाई कर्मचारी विष्णु कांत ने बताया कि दोपहर 2 बजे तक टॉयलेट पूरी तरह साफ था, यह घटना उसके बाद ही हुई. शव मिलने पर अस्पताल में हड़कंप मच गया और डॉक्टर और स्टाफ सदस्य वहां जमा हो गए. सूचना मिलने के तुरंत बाद पावापुरी आउटपोस्ट (OP) की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. वे अभी अस्पताल परिसर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच कर रहे हैं, ताकि उस व्यक्ति की पहचान की जा सके जो बच्ची को वहां लाया था.
दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉ. अजय कुमार ने इस घटना को मानवता के लिए शर्मनाक बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, पावापुरी के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) ने कहा कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान होने के बाद जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. शव को मुर्दाघर में रख दिया गया है और CCTV फुटेज की जांच की जा रही है. इस दिल दहला देने वाली घटना ने बेटियों के प्रति समाज के नजरिए और संवेदनशीलता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार