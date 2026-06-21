दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉ. अजय कुमार ने इस घटना को मानवता के लिए शर्मनाक बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, पावापुरी के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) ने कहा कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान होने के बाद जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. शव को मुर्दाघर में रख दिया गया है और CCTV फुटेज की जांच की जा रही है. इस दिल दहला देने वाली घटना ने बेटियों के प्रति समाज के नजरिए और संवेदनशीलता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.