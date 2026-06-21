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नालंदा में पावापुरी विम्स अस्पताल के टॉयलेट कमोड में मिला नवजात बच्ची का शव, जांच में जुटी पुलिस

नालंदा में नवजात बच्ची की हत्या कर दी गई. अस्पताल के टॉयलेट बाउल में शव मिला. जन्म के तुरंत बाद ही उसकी जान ले ली गई. VIMS अस्पताल के टॉयलेट बाउल में नवजात का शव मिला.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 21, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:31 AM IST
नालंदा में पावापुरी विम्स अस्पताल के टॉयलेट कमोड में मिला नवजात बच्ची का शव, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: नालंदा में पावापुरी विम्स अस्पताल के टॉयलेट कमोड में मिला नवजात बच्ची का शव

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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