Nalanda News: परवलपुर मुख्य पार्षद के घर पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई
Bihar News: नालंदा जिले के परवलपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद रामवृक्ष प्रसाद के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला कर घर का एक हिस्सा गिरा दिया. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पटना हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है. वहीं मुख्य पार्षद ने आरोप लगाया कि कार्रवाई मनमानी है.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 19, 2025, 04:36 PM IST

Bihar News: बिहार के नालंदा जिले के परवलपुर नगर पंचायत में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की. नगर पंचायत के मुख्य पार्षद रामवृक्ष प्रसाद के घर पर बुलडोजर चलाकर उसके एक हिस्से को गिरा दिया गया. यह कार्रवाई पटना हाईकोर्ट के आदेश पर की गई. सीओ मोहित सिन्हा के नेतृत्व में औंगारी, पीर बिगहा समेत कई थानों की पुलिस बल और जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची. सीओ ने बताया कि कुल पांच लोगों पर अतिक्रमण का मामला दर्ज है. इन सभी को 19 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था. इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया. इसके बाद 13 सितंबर को स्पष्ट कर दिया गया कि प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा. इसी क्रम में शनिवार को मुख्य पार्षद के घर पर जेसीबी लगाकर एक हिस्से को तोड़ा गया.

हालांकि, मजदूरों की कमी और स्थानीय विरोध के कारण पूरी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी. इस पर प्रशासन ने मुख्य पार्षद को 10 दिन की मोहलत दी है ताकि वह स्वयं अतिक्रमण हटा सकें. सीओ का कहना है कि यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो फिर से बुलडोजर चलाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन चुनाव घोषणा से पहले दरोगा नियुक्ति की मांग

वहीं, मुख्य पार्षद रामवृक्ष प्रसाद ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई मनमानी है. उनके मुताबिक, डीसीएलआर ने पूरे मामले की पुनर्मापी का आदेश दिया है, लेकिन सीओ उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. मुख्य पार्षद का कहना है कि यदि जेसीबी से कार्रवाई की जाएगी तो पूरा मकान गिर जाएगा, इसलिए 10 दिन का समय मांगा गया है.

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. विरोध के स्वर भी सुनाई दिए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में रही. प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है और किसी भी कीमत पर अतिक्रमण हटाया जाएगा.

मुख्य पार्षद के घर पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई
