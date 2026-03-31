Nalanda Temple Stampede: नालंदा के शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान

Nalanda Sheetla Mata Temple Stampede: नालंदा जिले के बिहार शरीफ में माता शीतला देवी के मंदिर में हर हफ्ते की तरह मेला लगा था. आज भारी भीड़ होने के कारण अचानक वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों और वहां मौजूद श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और पुलिस बल की कमी के कारण भीड़ बेकाबू हो गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत मेला क्षेत्र की सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख

इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और इससे वे बेहद व्यथित हैं. मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों के लिए कुल 6-6 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. इसमें 4 लाख रुपये आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से और 2 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और राहत व बचाव कार्य में तेजी से जुटे हुए हैं.

घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश

मुख्यमंत्री ने भगदड़ में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी घायलों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए. अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए. फिलहाल, राहत दल घायलों को अस्पताल पहुंचाने और भीड़ को सुरक्षित बाहर निकालने के काम में लगा हुआ है.

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उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी व्यक्त की संवेदना

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान कर रही है. उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति दें और शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें. उन्होंने घायलों के समुचित इलाज का आश्वासन भी दिया है.