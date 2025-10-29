Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2979921
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

CM नीतीश के भाषण में 6 बार लालू यादव का जिक्र, जानिए क्या रही वजह

Nitish Kumar on Lalu Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार जमकर प्रचार कर रहे हैं. वह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. इस बीच नालंदा में सीएम नीतीश कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया और लालू यादव का 6 बार जिक्र किया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 29, 2025, 01:42 PM IST

Trending Photos

अपने गढ़ नालंदा से सीएम नीतीश ने लालू यादव पर साधा निशाना
अपने गढ़ नालंदा से सीएम नीतीश ने लालू यादव पर साधा निशाना

Nitish Kumar Speech: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राजगीर विधानसभा के सरबहदी गांव स्थित राज्यकीय उच्च विद्यालय परिसर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. मुख्यमंत्री का यह दौरा राजगीर, आस्थावां, बिहार शरीफ, हिलसा, हरनौत और इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित चुनावी सभाओं के क्रम में था. सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छह बार लालू परिवार पर तीखा हमला बोला.

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में कोई विकास काम नहीं हुआ था, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि राजगीर के विधायक कौशल किशोर को एक बार फिर विजयी बनाएं, ताकि क्षेत्र में विकास की गति और तेज हो सके. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य के सभी लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त, पेंशन राशि में वृद्धि और अब हर घर की छत पर सोलर प्लेट लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: लोगों ने फाड़े JDU के झंडे, मंत्री महेश्वर हजारी के सामने लगे मुर्दाबाद के नारे

उन्होंने आगे कहा कि 2005 से पहले शाम में लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अब हमारी सरकार में बेटियां भी रात में सुरक्षित निकलती हैं. हमने बिहार में सुशासन का राज कायम किया है. इस मौके पर राजगीर विधायक कौशल किशोर ने भी मंच से तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो नौकरी देने की बात करते हैं, लेकिन लोगों को याद है लैंड फॉर जॉब की कहानी क्या थी?

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार

यह भी पढ़ें:'मुझे नीतीश कुमार पर गर्व', मुकेश सहनी के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचलबिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

CM nitish kumarLalu YadavNalanda Newsbihar chunav 2025

Trending news

Jharkhand news
सिमडेगा में बड़ा रेल हादसा,कनरवां स्टेशन के पास मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतरीं
CM nitish kumar
CM नीतीश के भाषण में 6 बार लालू यादव का जिक्र, जानिए क्या रही वजह
bihar chunav 2025
'धर्म के नाम पर विरोध ठीक नहीं', मरांडी और ओवैसी पर बरस पड़े चिराग पासवान
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव का सबसे गरीब और सबसे अमीर कैंडिडेट कौन? यहां देखिए
Jharkhand news
6 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने पर सियासत तेज, आरोपों पर JMM-कांग्रेस का पलटवार
bihar chunav 2025
'मुझे नीतीश कुमार पर गर्व', मुकेश सहनी के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल
Pushpam Priya Choudhary
बिहार चुनाव में फिर चर्चा में आईं पुष्पम प्रिया चौधरी, इमोशनल ट्वीट से खींचा ध्यान
Bihar Jharkhand Political news
Chaibasa: लाठीचार्ज के विरोध में BJP का बंद, सड़को पर पसरा सन्नाटा
bihar chunav 2025
17 महीने में जो काम किया, गिरिराज सिंह ने अभी तक इतना काम नहीं किया होगा: तेजस्वी
Dhanbad News
'न दोहराई जाए गलती', सोरेन सरकार ने शुरू किया लग्जरी ब्लड डोनेशन वैन , जानिए मामला