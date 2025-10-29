CM नीतीश के भाषण में 6 बार लालू यादव का जिक्र, जानिए क्या रही वजह

Nitish Kumar Speech: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राजगीर विधानसभा के सरबहदी गांव स्थित राज्यकीय उच्च विद्यालय परिसर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. मुख्यमंत्री का यह दौरा राजगीर, आस्थावां, बिहार शरीफ, हिलसा, हरनौत और इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित चुनावी सभाओं के क्रम में था. सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छह बार लालू परिवार पर तीखा हमला बोला.

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में कोई विकास काम नहीं हुआ था, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि राजगीर के विधायक कौशल किशोर को एक बार फिर विजयी बनाएं, ताकि क्षेत्र में विकास की गति और तेज हो सके.

मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य के सभी लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त, पेंशन राशि में वृद्धि और अब हर घर की छत पर सोलर प्लेट लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि 2005 से पहले शाम में लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अब हमारी सरकार में बेटियां भी रात में सुरक्षित निकलती हैं. हमने बिहार में सुशासन का राज कायम किया है. इस मौके पर राजगीर विधायक कौशल किशोर ने भी मंच से तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो नौकरी देने की बात करते हैं, लेकिन लोगों को याद है लैंड फॉर जॉब की कहानी क्या थी?

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार

यह भी पढ़ें:'मुझे नीतीश कुमार पर गर्व', मुकेश सहनी के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल