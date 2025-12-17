Nitish Kumar Threat: हिजाब विवाद में CM नीतीश को पाकिस्तानी डॉन ने दी धमकी, कहा- माफी मांगो वरना...

Pakistani Don Threat CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से एक मुस्लिम महिला का हिजाब खीचने वाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक विपक्षी दलों के निशाने पर थे, लेकिन अब यह मामला इंटरनेशल बनता हुआ नजर आ रहा है. दरअसल, इस मामले को लेकर पाकिस्तान के चर्चित आतंकी शहजाद भट्टी ने मुख्यमंत्री को धमकी दी है. पाकिस्तानी डॉन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगने को कहा है. उसने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस महिला से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा. पाकिस्तानी डॉन की धमकी मिलने के बाद बिहार पुलिस एक्टिव हो गई है और सीएम की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है.

