Bihar News: पैतृक गांव पहुंचे सीएम नीतीश, मां की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

CM Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को अपनी माता परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर पैतृक गांव कल्याण बिगहा, हरनौत पहुंचे. यहां उन्होंने कविराज रामलखन सिंह स्मृति वाटिका जाकर परमेश्वरी देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पिता रामलखन सिंह और अपनी धर्मपत्नी मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर मुख्यमंत्री के बड़े भाई सतीश कुमार, पुत्र निशांत कुमार और परिजनों ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया.

मुख्यमंत्री ने सुनीं स्थानीय लोगों की समस्याएं

सीएम नीतीश ने अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा के प्रसिद्ध भगवती मंदिर (देवी स्थान) में पूजा अर्चना भी की और राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की. कल्याण बिगहा और आसपास के लोग मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर अत्यधिक प्रफुल्लित थे. मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनका अभिवादन स्वीकार किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

तालाब में मछलियों को डाला दाना

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांव स्थित तालाब में मछलियों को दाना भी डाला. वह कुछ देर तक यहां रुके और प्रकृति का आनंद लिया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रत्येक वर्ष अपनी माता की पुण्यतिथि पर कल्याण बिगहा पहुंचते हैं और उन्हें नमन करते हैं. इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक डॉ. जितेंद्र कुमार, विधायक रुहेल रंजन, विधायक शुभानंद मुकेश, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, विधान पार्षद ललन सर्राफ, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. उदयकांत, पूर्व विधायक सुनील, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता, शुभचिंतक तथा अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे.

-आईएएनएस