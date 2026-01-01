Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3060502
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

Bihar News: पैतृक गांव पहुंचे सीएम नीतीश, मां की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां परमेश्वरी देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 01, 2026, 03:24 PM IST

Trending Photos

Bihar News: पैतृक गांव पहुंचे सीएम नीतीश, मां की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि
Bihar News: पैतृक गांव पहुंचे सीएम नीतीश, मां की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

CM Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को अपनी माता परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर पैतृक गांव कल्याण बिगहा, हरनौत पहुंचे. यहां उन्होंने कविराज रामलखन सिंह स्मृति वाटिका जाकर परमेश्वरी देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पिता रामलखन सिंह और अपनी धर्मपत्नी मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर मुख्यमंत्री के बड़े भाई सतीश कुमार, पुत्र निशांत कुमार और परिजनों ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया.

मुख्यमंत्री ने सुनीं स्थानीय लोगों की समस्याएं
सीएम नीतीश ने अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा के प्रसिद्ध भगवती मंदिर (देवी स्थान) में पूजा अर्चना भी की और राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की. कल्याण बिगहा और आसपास के लोग मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर अत्यधिक प्रफुल्लित थे. मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनका अभिवादन स्वीकार किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

तालाब में मछलियों को डाला दाना
इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांव स्थित तालाब में मछलियों को दाना भी डाला. वह कुछ देर तक यहां रुके और प्रकृति का आनंद लिया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रत्येक वर्ष अपनी माता की पुण्यतिथि पर कल्याण बिगहा पहुंचते हैं और उन्हें नमन करते हैं. इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक डॉ. जितेंद्र कुमार, विधायक रुहेल रंजन, विधायक शुभानंद मुकेश, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, विधान पार्षद ललन सर्राफ, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. उदयकांत, पूर्व विधायक सुनील, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता, शुभचिंतक तथा अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

-आईएएनएस

TAGS

CM nitish kumarBihar News

Trending news

CM nitish kumar
Bihar News: पैतृक गांव पहुंचे सीएम नीतीश, मां की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि
New Year celebration at VTR
सैलानियों से गुलजार हुआ VTR, जंगल सफारी से लेकर राफ्टिंग तक का उठा रहे लुत्फ
Patna police
'अपराध मुक्त' शहर की दौड़ में राजधानी, पटना पुलिस ने जारी किया लेटेस्ट 'क्राइम डाटा'
New year 2026
लोगों से गुलजार हुआ पटना, मंदिरों से लेकर पार्कों तक पर्यटकों की उमड़ी भीड़
Bihar News
बेरोजगारी से लेकर पलायन और बाढ़ तक... इस साल बिहार के सामने होंगी ये चुनौतियां
JDU leader Rajiv Ranjan Prasad
'लालच और दौलत की चाह रखने वालों के लिए', JDU ने CM नीतीश का उदाहरण देकर RJD को घेरा
lpg cylinder price hike
नए साल की शुरुआत महंगाई के साथ, पटना में इतना महंगा हो गया LPG सिलेंडर... जानिए रेट
Samrat Choudhary Net Worth
CM नीतीश से भी ज्यादा अमीर हैं सम्राट चौधरी, देखें गृहमंत्री बनने के बाद कितनी हो गई
India Nepal Raxaul border
भारत–नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर 4 घुसपैठिए गिरफ्तार, 1 तो इंडियन ही निकला
nitin Nabin
नितिन नबीन के लिए आसान नहीं होगा नया साल, इन 5 बड़ी चुनौतियों का करना होगा सामना