तय हो गया सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार नहीं लड़ेंगे बाबूजी की सीट से चुनाव, जदयू ने दिया इन्हें टिकट

Bihar Chunav 2025: सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की सारी अटकलों पर विराम लग गया. जदयू ने इस सीट से हरिनारायण सिंह को टिकट दिया है.

Oct 15, 2025, 01:25 PM IST

नीतीश कुमार और निशांत कुमार (File Photo)
Harnaut Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जदयू ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के हरनौत विधानसभा सीट पर भी कैंडिडेट घोषित कर दिया गया. इस सीट पर जदयू के प्रत्याशी के ऐलान के बाद से अब इस चर्चा पर विराम लगता दिख रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे.

दरअसल, जदयू ने हरनौत विधानसभा सीट से हरिनारायण सिंह को टिकट दिया है. वह वर्तमान में इस सीट से जदयू के विधायक हैं. इससे पहले सियासी हलकों में खूब चर्चा हो रही थी कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का सियासी डेब्यू इस सीट से हो सकता है. वह हरनौत सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि हरनौत विधानसभा सीट पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ चुके हैं. वह इस सीट से 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं. नीतीश कुमार 1977 में जनता पार्टी के सदस्य के रूप में हार गए थे. 1980 में चरण सिंह की जनता पार्टी (सेक्युलर) के सदस्य के रूप में फिर हार गए थे. साल 1985 में लोकदल से चुनाव जीते. नीतीश कुमार 1990 में चुनाव नहीं लड़ा और 1995 में समता पार्टी के सदस्य के रूप में जीते. इसके बाद से नीतीश कुमार मे कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है.

bihar chunav 2025

