सीएम सम्राट चौधरी करेंगे राजगीर के ऐतिहासिक मलमास मेले का उद्घाटन, राम मंदिर मॉडल और शाही स्नान रहेगा मुख्य आकर्षण

बिहार के नालंदा जिले में स्थित खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर राजगीर से एक बहुत ही बड़ी और खुशियों भरी खबर आई है. राजगीर में आस्था और धर्म का सबसे बड़ा उत्सव यानी ऐतिहासिक मलमास मेला शुरू होने जा रहा है. यह बहुत ही खास मेला है जो हर तीन साल में सिर्फ एक बार लगता है. इस बार यह मेला 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक पूरे एक महीने के लिए चलेगा. मेले को लेकर प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पूरा राजगीर शहर भगवान के भजनों और भक्ति के माहौल में डूब गया है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे मेले का उद्घाटन

इस भव्य और ऐतिहासिक मेले की शुरुआत करने के लिए खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राजगीर आ रहे हैं. वे इस मेले का फीता काटकर उद्घाटन करेंगे. इस बड़े उद्घाटन समारोह में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, स्थानीय सांसद कौशलेंद्र कुमार और कई अन्य बड़े नेता और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे. प्रशासन ने विदेशी और देशी पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरे शहर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है.

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22 कुंड और 52 धाराओं में होगा शाही स्नान

राजगीर का यह मलमास मेला अपने पवित्र गर्म पानी के कुंडों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. स्थानीय पुजारियों और पुरानी मान्यताओं के अनुसार, इस मेले के दौरान पूरे देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु राजगीर के 22 पवित्र कुंडों और 52 अलग-अलग धाराओं में 'शाही स्नान' यानी डुबकी लगाएंगे. हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि मलमास के इस एक महीने के दौरान भगवान और सभी 33 करोड़ देवी-देवता स्वर्ग से आकर राजगीर में ही रहते हैं. इसलिए यहाँ के गर्म पानी में नहाने से लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं.

राम मंदिर होगा इस बार का मुख्य आकर्षण

इस साल मेले में आने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर और विशेष सरप्राइज तैयार किया गया है. इस बार मेले के अंदर अयोध्या के भव्य राम मंदिर का एक सुंदर मॉडल बनाया गया है, जो सभी भक्तों और घूमने आने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा. इसके अलावा, बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए मेले में बड़े-बड़े झूले, जादूगर का शो, मौत का कुआँ, सर्कस, जलपरी और थियेटर की व्यवस्था भी की गई है. दूर से आने वाले यात्रियों के रुकने के लिए बड़े-बड़े विश्रामगृह भी बनाए गए हैं.

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गंगा में साल भर नहाने जितना मिलता है पुण्य

हमारे पुराने ग्रन्थों और 'वायु पुराण' के अनुसार, मलमास के महीने में राजगीर के इन पवित्र पानी के कुंडों में सिर्फ एक दिन नहाने से उतना ही पुण्य मिलता है, जितना पूरे साल गंगा नदी में नहाने से मिलता है. पुरानी कहानियों के अनुसार, यह वही पवित्र धरती है जहाँ इस दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और बैतरणी नदी की स्थापना की थी. इस मेले की शुरुआत एक पारंपरिक झंडा फहराकर की जाती है. इस झंडे के फहराने के बाद देश में कहीं भी कोई शादी-ब्याह जैसा शुभ काम नहीं होता, लेकिन राजगीर की पवित्र धरती पर सारे मांगलिक काम चलते रहते हैं.