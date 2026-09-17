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नालंदा में साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश: 7 ठग गिरफ्तार, 2.28 लाख कैश और 19 मोबाइल बरामद

नालंदा में पुलिस ने साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और 7 ठगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही, उनके पास से 2.28 लाख कैश और 19 मोबाइल बरामद किए हैं. अन्य लोगों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 17, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:59 AM IST
नालंदा में साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश: 7 ठग गिरफ्तार, 2.28 लाख कैश और 19 मोबाइल बरामद
Image Credit: नालंदा में साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश: 7 ठग गिरफ्तार (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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