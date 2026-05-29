नालंदा में नागरिक परिषद की बैठक: डिप्टी सीएम विजय चौधरी बोले- देश संकट में, नागरिक निभाएं अपना दायित्व

Nalanda News: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी नालंदा पहुंचे और उन्होंने नागरिक परिषद की एक बैठक में हिस्सा लिया. बैठक के बाद बिहार शरीफ सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति और नागरिकों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की. बिहार शरीफ सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियां और साथ ही खाड़ी क्षेत्र में चल रहा संघर्ष देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है.

आम जनता से कुछ अहम अपील

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हित में आम जनता से कुछ अहम अपीलें की हैं. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के संदेश को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से नागरिक परिषद की एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक के दौरान सभी सदस्यों ने जन-जागरूकता बढ़ाने और लोगों को राष्ट्रहित में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया.

यह भी पढ़ें: मधेपुरा में शिक्षा व्यवस्था तार-तार; स्कूल के नाम पर सिर्फ 'बांस और चदरा'

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि जब देश एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा हो, तो हर नागरिक का कर्तव्य और जिम्मेदारी बढ़ जाती है. नागरिक परिषद समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचकर लोगों को राष्ट्रीय हित में अपना सहयोग और भागीदारी देने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे देश और समाज दोनों को लाभ पहुंचेगा.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!