Nalanda: महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम-238 की चर्चा तेज, DPO ने कहा- कोई आधिकारिक सूचना नहीं

Nalanda News: नालंदा में  स्तनपान कराने वाली महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क के नमूने में यूरेनियम-238 की मौजूदगी की जांच करने की खबर सामने आई है. लेकिन DPO ने कहा है कि इस मामले की जानकारी केवल अखबारों से मिली है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:23 PM IST

Nalanda News: नालंदा में इन दिनों एक गंभीर मुद्दा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. स्थानीय स्तर पर यह बात तेजी से फैल रही है कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क के नमूने लेकर उनमें यूरेनियम-238 (U-238) की मौजूदगी की जांच पटना में की गई है. लेकिन प्रशासनिक और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें: Bihar: जेडीयू नेत्री पर चाकू से हमला, गंभीर रूप से हुई जख्मी... एम्स पटना रेफर

पानी की गुणवत्ता की जांच नहीं
नालंदा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार किसके नमूने लिए गए. स्थानीय महिलाओं का कहना है कि वे कई सालों से चापाकल और ट्यूबवेल का पानी पी रही हैं, लेकिन पानी की गुणवत्ता को लेकर कभी कोई ठोस जांच नहीं हुई. कुछ महिलाओं ने यह भी बताया कि हम लोग पानी के नाम पर जहर पी रहे हैं, क्योंकि कई महादलित और दलित बस्तियों में हर साल डायरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप देखा जाता है. 

फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं
इस बारे में DPO अर्चना कुमारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी केवल अखबारों से मिली है. उन्होंने यह भी बताया कि किन महिलाओं के नमूने लिए गए,किस विभाग या एजेंसी ने जांच कराई, किस स्तर पर सैंपल कलेक्शन हुआ, इन सभी बातों की कोई भी आधिकारिक सूचना विभाग के पास नहीं है. DPO ने कहा कि यदि विभागीय स्तर पर कोई आधिकारिक रिपोर्ट या सूचना मिलती है, तभी इस मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी. जिले में यूरेनियम-238 की मौजूदगी को लेकर फैली चर्चाओं पर फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश,नालंदा

