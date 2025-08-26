Bihar Trains: दिवाली-छठ में बिहार जाना हुआ आसान, आनंद विहार टर्मिनल से यहां के लिए चलेगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

Bihar Trains: त्योहारों की सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल और राजगीर के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. यह ट्रेन 19 सितम्बर से 21 नवम्बर 2025 तक संचालित की जाएगी. इस दौरान यात्रियों को दिल्ली और बिहार के बीच आरामदायक एवं तेज सफर की सुविधा मिलेगी. यह स्पेशल ट्रेन यात्रियों के यात्रा के लिए बेहद सुविधा जनक होगी. रेलवे का यह कदम यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 04070 आनंद विहार-राजगीर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को आनंद विहार टर्मिनल से रात 12:20 (00:20) बजे रवाना होगी और उसी दिन रात 07:50 (19:50) बजे राजगीर स्टेशन पहुंचेगी. वहीं वापसीके लिए गाड़ी संख्या 04069 राजगीर-आनंद विहार सुपरफास्ट स्पेशल राजगीर से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को रात 11:30 (23:30) बजे खुलेगी और अगले दिन शाम 07:00 (19:00) बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.

इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव जंक्शन पर होगा, जिनमें बिहार शरीफ जंक्शन, बख्तियारपुर जंक्शन, पटना जंक्शन, आरा जंक्शन, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन और गोविंदपुरी स्टेशन शामिल हैं. इससे रास्ते में पड़ने वाले जिलों के यात्रियों को भी यात्रा का लाभ मिलेगा. ट्रेन की कोच कंपोजीशन भी काफी सुविधाजनक रखी गई है. इसमें कुल 20 कोच होंगे जिनमें 12 थर्ड एसी, 05 सेकेंड एसी, 01 फर्स्ट एसी और 02 जनरेटर कार कम गार्ड वैन शामिल हैं. यह ट्रेन गाड़ी संख्या 22411 अरुणाचल एक्सप्रेस के रेक से संचालित की जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दिवाली, छठ के समय दिल्ली और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लाखों में होती है, ऐसे में इस विशेष ट्रेन के परिचालन से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही ट्रेनों में होने वाली भीड़भाड़ भी कम होगा और यात्री असानी से यात्रा करेंगे.

