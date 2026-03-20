Eid 2026 In Nalanda: बाकी देश में कल तो नालंदा आज ही... आखिर एक दिन पहले क्यों मनाई गई ईद? जानें कारण

Nalanda News: पूरे देश में जहां ईद कल मनाई जाएगी, वहीं बिहार के नालंदा के कई गांवों में आज (शुक्रवार, 20 मार्च) ही ईद सेलीब्रेट की जा रही है. इसके पीछे 'सऊदी अरब कनेक्शन' बताया जा रहा है.
Trending Photos
Nalanda Eid Celebration: बिहार में गुरुवार (19 मार्च) को ईद का चांद नजर नहीं आया, जिसकी वजह से ईद अब कल यानी शनिवार (21 मार्च) को मनाई जानी है. बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नमाज का मुख्य आयोजन सुबह 7:30 बजे होगा. यहां करीब 20 हजार से अधिक लोग एक साथ नमाज अता करेंगे. इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए हैं. जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने गांधी मैदान के गेट संख्या 4, 5, 7 और 10 से प्रवेश की विशेष व्यवस्था की है. हैरानी की बात यह है कि जहां पूरे देश में ईद कल मनाई जाएगी, वहीं बिहार के नालंदा के कई गांवों में आज (शुक्रवार, 20 मार्च) ही ईद सेलीब्रेट की जा रही है.
नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के बड़ाकर समेत कई गांवों में आज ही ईद-उल-फितर का पर्व पूरे जोश, उल्लास और अकीदत के साथ मनाया गया. यहां शुक्रवार (20 मार्च) की सुबह लोग नए और पाक-साफ लिबास पहनकर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने पहुंचे. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और मुल्क में अमन, तरक्की और भाईचारे की दुआ मांगी.इन गांवों में देश से एक दिन पहले ईद मनाने के पीछे एक खास वजह है.
ये भी पढ़ें- Eid In Bihar: पटना से लेकर कटिहार-किशनगंज तक, देखें बिहार में कैसे मनाई जाएगी ईद
इसके पीछे 'सऊदी अरब कनेक्शन' बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, सिलाव प्रखंड के कई गांवों के बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब में रहकर रोजगार करते हैं. वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत वहां चांद दिखने के आधार पर ही ये लोग अपने गांव में भी ईद मनाते हैं.
गुरुवार (19 अप्रैल) की शाम को जैसे ही सऊदी अरब में चांद नजर आया, तो यहां के लोग उत्साहित हो गए. सऊदी में आज ईद मनाई जा रही है, लिहाजा उसी परंपरा को निभाते हुए यहां के लोगों ने भी आज (शुक्रवार, 20 मार्च) को ईद मनाने का फैसला लिया. ग्रामीणों का कहना है कि उनके लिए त्योहार सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि सात समंदर पार बसे अपनों की भावनाओं और परंपराओं से जुड़ाव का प्रतीक है.
रिपोर्ट- ऋषिकेश