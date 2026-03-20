Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3147638
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

Eid 2026 In Nalanda: बाकी देश में कल तो नालंदा आज ही... आखिर एक दिन पहले क्यों मनाई गई ईद? जानें कारण

Nalanda News: पूरे देश में जहां ईद कल मनाई जाएगी, वहीं बिहार के नालंदा के कई गांवों में आज (शुक्रवार, 20 मार्च) ही ईद सेलीब्रेट की जा रही है. इसके पीछे 'सऊदी अरब कनेक्शन' बताया जा रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 20, 2026, 02:09 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)

Nalanda Eid Celebration: बिहार में गुरुवार (19 मार्च) को ईद का चांद नजर नहीं आया, जिसकी वजह से ईद अब कल यानी शनिवार (21 मार्च) को मनाई जानी है. बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नमाज का मुख्य आयोजन सुबह 7:30 बजे होगा. यहां करीब 20 हजार से अधिक लोग एक साथ नमाज अता करेंगे. इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए हैं. जानकारी के अनुसार,  प्रशासन ने गांधी मैदान के गेट संख्या 4, 5, 7 और 10 से प्रवेश की विशेष व्यवस्था की है. हैरानी की बात यह है कि जहां पूरे देश में ईद कल मनाई जाएगी, वहीं बिहार के नालंदा के कई गांवों में आज (शुक्रवार, 20 मार्च) ही ईद सेलीब्रेट की जा रही है.

नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के बड़ाकर समेत कई गांवों में आज ही ईद-उल-फितर का पर्व पूरे जोश, उल्लास और अकीदत के साथ मनाया गया. यहां शुक्रवार (20 मार्च) की सुबह लोग नए और पाक-साफ लिबास पहनकर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने पहुंचे. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और मुल्क में अमन, तरक्की और भाईचारे की दुआ मांगी.इन गांवों में देश से एक दिन पहले ईद मनाने के पीछे एक खास वजह है.

ये भी पढ़ें- Eid In Bihar: पटना से लेकर कटिहार-किशनगंज तक, देखें बिहार में कैसे मनाई जाएगी ईद

Add Zee News as a Preferred Source

इसके पीछे 'सऊदी अरब कनेक्शन' बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, सिलाव प्रखंड के कई गांवों के बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब में रहकर रोजगार करते हैं. वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत वहां चांद दिखने के आधार पर ही ये लोग अपने गांव में भी ईद मनाते हैं.

गुरुवार (19 अप्रैल) की शाम को जैसे ही सऊदी अरब में चांद नजर आया, तो यहां के लोग उत्साहित हो गए. सऊदी में आज ईद मनाई जा रही है, लिहाजा उसी परंपरा को निभाते हुए यहां के लोगों ने भी आज (शुक्रवार, 20 मार्च) को ईद मनाने का फैसला लिया. ग्रामीणों का कहना है कि उनके लिए त्योहार सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि सात समंदर पार बसे अपनों की भावनाओं और परंपराओं से जुड़ाव का प्रतीक है.

रिपोर्ट- ऋषिकेश

TAGS

Eid 2026Nalanda News

Trending news

Eid 2026
बाकी देश में कल तो नालंदा आज ही... आखिर एक दिन पहले क्यों मनाई गई ईद? जानें कारण
Dhanbad News
धनबाद में पुआल लदी गाड़ी में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली
Dhanbad News
धनबाद में पुआल लदी गाड़ी में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली
Jamui News
जमुई में मौत का कारखाना! खौलते पानी में झुलसकर मजदूर की मौत, बेखौफ मिल मालिक
Bettiah news
'राज्यसभा चुनाव में BJP ने संपर्क किया था, लेकिन मैं...', चनपटिया MLA का बड़ा खुलासा
Samastipur News
जम्मू-कश्मीर मुठभेड़ में समस्तीपुर के सिपाही सीताराम राय शहीद, पैतृक गांव में शोक
Bettiah news
बेतियाः संपत्ति विवाद में रिश्तों का खून! पिता ने ही बेटे को उतारा मौत के घाट
Bettiah news
बेतियाः संपत्ति विवाद में रिश्तों का खून! पिता ने ही बेटे को उतारा मौत के घाट
Begusarai News
बेगूसरायः झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत! पुलिस ने शुरू की जांच
Begusarai News
बेगूसरायः झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत! पुलिस ने शुरू की जांच