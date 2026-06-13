/Nalanda News: नालंदा में JDU नेता के रिश्तेदार के घर EOU की छापेमारी, करीब 2 घंटे से चल रही रेड

राज्य चुनें
Nanada EOU Raid: नालंदा जिले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) और STF पटना की टीम के द्वारा छापेमारी से हड़कंप मच गया. सुबह से ही आर्थिक अपराध इकाई और एसटीएफ पटना की टीम नालंदा जिले के कई जगहों पर छापेमारी कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार, नालंदा जिले के भागनबीघा थाना क्षेत्र इलाके के पचासा गांव स्थित जेडीयू के युवा प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव के रिश्तेदार के घर सुबह से छापेमारी चल रही है. जमीन संबंधी और हथियार तस्करी मामले में EOU की टीम करीब 2 घंटे से पूछताछ करने में जुटी है. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, छापेमारी के दौरान एक स्कॉर्पियो कार को जप्त किया गया है, जबकि कागजात खंगाले जा रहे हैं.
सुरक्षा को देखते हुए पूरे गांव में भारी संख्या में स्थानीय पुलिस एवं अन्य सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है. पुलिस-प्रशासन की ओर से ड्रोन की मदद से निगरानी रखी जा रही है. सदर एसडीपीओ-2 संजय कुमार जायसवाल खुद घटनाक्रम पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं. अभी तक कई कागजात और एक स्कॉर्पियो बरामद किया है. हालांकि, ईओयू या पुलिस-प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.