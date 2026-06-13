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Nalanda News: नालंदा में JDU नेता के रिश्तेदार के घर EOU की छापेमारी, करीब 2 घंटे से चल रही रेड

Nanada News: जमीन संबंधी और हथियार तस्करी मामले में EOU की टीम जेडीयू के युवा प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव के रिश्तेदार के घर सुबह से छापेमारी कर रही है. अभी तक कई कागजात और एक स्कॉर्पियो बरामद किया है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 13, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:36 PM IST
Nalanda News: नालंदा में JDU नेता के रिश्तेदार के घर EOU की छापेमारी, करीब 2 घंटे से चल रही रेड
Image Credit: EOU छापेमारी

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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