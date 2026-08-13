/नालंदा में हैवान बना पिता: सुनील मांझी ने अपने ही 4 साल के बेटे को जमीन पर पटका, मौत

पिता ने बेटे को जमीन पर पटका

मिली जानकारी के अनुसार, इस बात से नाराज होकर पिता सुनील मांझी भड़क गया. उसने पहले तो बच्चे को थप्पड़ मारा और फिर गुस्से में उसे जमीन पर पटक दिया. इसके बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई, मासूम को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. आरोप है कि मौत के बाद शव को गांव के बाहर फेंक दिया गया था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर लिया. पुलिस ने आरोपी पिता को अपनी कस्टडी में लिया और उसी के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल पहुंचाया.