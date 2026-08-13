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नालंदा में हैवान बना पिता: सुनील मांझी ने अपने ही 4 साल के बेटे को जमीन पर पटका, मौत

नालंदा में हैवान पिता ने अपने 4 साल के बेटे को जमीन पर पटक दिया. इसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, बच्चा पिछले बीमारी और कुपोषण से पीड़ित था.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 13, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:01 PM IST
नालंदा में हैवान बना पिता: सुनील मांझी ने अपने ही 4 साल के बेटे को जमीन पर पटका, मौत
Image Credit: नालंदा में हैवान बना पिता (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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