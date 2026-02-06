Nalanda News: राजगीर घूमने आए 4 पर्यटकों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मची सनसनी

Nalanda News: राजगीर थाना क्षेत्र इलाके के दिगंबर जैन धर्मशाला में ठहरे हुए चार पर्यटकों ने फांसी लगाकर एक साथ आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि ये सभी आत्महत्या दो दिन ही पहले कर चुके थे, क्योंकि कमरे से बदबू आने पर ही लोगों को इस घटना की जानकारी हुई. घटना की सूचना मिलने पर राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह थानाध्यक्ष रमन कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छांनबीन में जुट गए हैं.

दरवाजे को तोड़कर देखा गया तो सभी एक साथ फांसी के फंदे से झूलते हुए नजर आए. राजगीर डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि पर्यटकों के पास से मोबाइल भी जब्त किया गया है, जिसमें बेंगलुरु का नंबर बताया जा रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि यह सभी पर्यटक बेंगलुरु के रहने वाले हो सकते हैं. हालांकि इन सभी पर्यटकों ने एक साथ आत्महत्या क्यों की, यह एक राज का विषय बना हुआ है. ये सभी पर्यटक राजगीर घूमने के लिए आए थे और इस दौरान सभी दिगंबर जैन धर्मशाला में ठहरे हुए थे.

ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि जिस कमरे में पर्यटक ठहरे हुए थे, जब वह दरवाजा नहीं खुला तो प्रबंधन समिति ने जानकारी क्यों नहीं ली. फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है. दिगंबर जैन धर्मशाला के मैनेजर विजय कुमार जैन ने बताया कि प्रथम दृश्य में हो सकता है कि पारिवारिक कलह से तंग आकर चारों ने फांसी लगाकर आत्महत्या किया हो. उन्होंने बताया कि चारों की पहचान आधार कार्ड से की गई है. फिलहाल पुलिस जैन धर्मशाला की पंजीकरण रजिस्टर और मोबाइल को जब्त किया है. घटनास्थल की बैरेकेटिंग की गई हैं. फॉरेनसिक टीम का इंतजार किया जा रहा है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार