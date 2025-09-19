Bihar Politics: 'माई बहन योजना के नाम पर ठगी', विजय चौधरी का विपक्ष पर प्रहार

Bihar Politics: बिहार के नालंदा विधानसभा क्षेत्र स्थित चंडासी हाई स्कूल के मैदान में वर्ष 2025 में एक अहम राजनीतिक आयोजन हुआ. यहां एनडीए (NDA) द्वारा एक भव्य विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन को धरातल पर उतारने और आगामी चुनावों की तैयारी को मजबूती देना था.

इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू के प्रमुख चेहरे जैसे- ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री विजय चौधरी, और नालंदा से सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भाग लिया. कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से नेताओं ने न केवल अपनी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया, बल्कि विपक्ष पर तीखा हमला भी बोला.

मंत्री विजय चौधरी ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया. उन्होंने दावा किया कि कुछ "बहरूपिए" और "ठग" विधानसभा क्षेत्र में 'माई बहन योजना' के नाम पर लोगों से आधार कार्ड एकत्र कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आम जनता को इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है. उन्होंने आशंका जताई कि अगर सावधानी नहीं बरती गई, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के खाते में भेजी गई आर्थिक सहायता राशि कहीं विपक्षी तत्व न हड़प लें.

विजय चौधरी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष की मंशा जनहित की नहीं, केवल सत्ता पाने की है. तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई हाइजैक नहीं कर सकता. वे एक सुलझे हुए और सिद्धांतवादी नेता हैं जो हमेशा नीति और उसूलों पर अडिग रहते हैं."

विजय चौधरी ने राजद और कांग्रेस के बीच बनते-बिगड़ते रिश्तों को लेकर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि दोनों दलों का गठबंधन पूरी तरह 'बेमेल' है. सीट बंटवारे को लेकर इन दलों में अंदरूनी खींचतान चल रही है. कोई खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहा है, तो दूसरा उसे स्वीकारने को तैयार नहीं. यह स्थिति बताती है कि विपक्ष में न तो स्थिरता है और न ही कोई ठोस दिशा.

इस सम्मेलन में एनडीए ने एक बार फिर एकजुटता दिखाते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि बिहार में विकास की राजनीति को नीतीश कुमार की अगुवाई में ही आगे बढ़ाया जा सकता है, जबकि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है.

इनपुट- ऋषिकेश कुमार