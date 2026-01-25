Advertisement
Nalanda Gang Rape: गया की नाबालिग छात्रा का नालंदा में हुआ गैंगरेप, 3 महीनों की जान-पहचान में हो गया बड़ा कांड

Nalanda Gang Repe News: महज तीन महीनों की जान-पहचान में नाबालिग छात्रा दरिंदों के हत्थे चढ़ गई. 22 जनवरी को चारो दरिंदों ने लड़की को गयाजी को अगवा किया था और नालंदा जिले में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. पीड़िता ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:00 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
Nalanda Minor Girl Gang Repe: बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से सामने आया है. यहां एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है. बताया जा रहा है कि चार युवकों ने लड़की को 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और बारी-बारी से उसके साथ गैंगरेप किया. इसके बाद उसे बेहोशी की हालत में उसके घर के पास फेंककर फरार हो गए. पीड़िता गयाजी जिले की रहने वाली बताई जा रही है. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों का पुलिस-प्रशासन को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है. 

पीड़िता ने परिजनों के साथ महिला थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें तीन नामजद और एक अज्ञात को आरोपी बनाया गया है. पीड़िता के अनुसार, वह 8वीं की छात्रा है और गयाजी में खिलौना बेचने का काम करती है. पीड़िता ने बताया कि 22 जनवरी को वह गयाजी में थी, तभी बाइक सवार गोलू, छोटू और पप्पू अपने एक अन्य साथी के साथ वहां पहुंचे और उसे जबरन बाइक पर बैठाकर नालंदा ले आए. यहां एक अज्ञात स्थान पर उसे बंधक बना लिया गया और चारों युवकों ने उसके साथ बारी-बारी से गलत काम किया. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई, जिससे वह बेसुध हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद 23 जनवरी को एक आरोपी उसे बाइक से घर के पास छोड़ दिया. 

होश आने पर पीड़िता ने पूरी आपबीती परिजनों को सुनाई, जिसके बाद थाने में मामला पहुंचा. पीड़िता ने बताया कि मुख्य आरोपी गोलू उसके घर के पास के ही एक मोहल्ले का रहने वाला है और स्कूल आने-जाने के दौरान पिछले 3 महीने से उससे जान-पहचान थी. इसी पहचान का फायदा उठाकर उसने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की साजिश रची. महिला थाना अध्यक्ष कुमारी उषा सिंह ने बताया कि पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर उसकी मेडिकल जांच कराई जा रही है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही सभी सलाखों के पीछे होंगे.

रिपोर्ट- ऋषिकेश कुमार

