Nalanda News: घर में खेलने के दौरान बच्ची को सांप ने काटा, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम

Nalanda Latest News: नालंदा जिले में एक घर में खेलने के दौरान सांप ने बच्ची को काट लिया. इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई. घटना नगरनौसा थाना क्षेत्र के सुलेमानचक की है.
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Nalanda News: नालंदा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र में जहरीले सांप के काटने से एक 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. बच्ची को पहले नगरनौसा अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना नगरनौसा थाना क्षेत्र के सुलेमानचक गांव की है. मृतक बच्ची की पहचान गांव निवासी विनोद चौधरी की 11 वर्षीय पुत्री प्रीति कुमारी के रूप में हुई है.
बताया जाता है कि शुक्रवार को प्रीति अपने घर में खेल रही थी. इसी दौरान उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया. सांप के काटते ही बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उसे आनन-फानन में नगरनौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन अस्पताल पहुंचने पर जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
बरसात के मौसम में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों से सतर्क रहने और सांप काटने की स्थिति में झाड़-फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील कर रहा है.
रिपोर्ट:ऋषिकेश
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