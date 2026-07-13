/नालंदा में बड़ा रेल हादसा, बेपटरी हुई मालगाड़ी, चार बोगियां पटरी से उतरीं, रेल परिचालन ठप

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नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. यहां एक बड़ा रेल हादसा सामने आया है. नालंदा के हिलसा रेलवे स्टेशन के पास इस्लामपुर की ओर जा रही एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई. हादसे में मालगाड़ी के चार डिब्बे पटरी से उतर गए. राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बहाली कार्य में जुट गई है. घटना के बाद हिलसा–इस्लामपुर रेलखंड पर रेल परिचालन फिलहाल बाधित हो गया है.
बताया जा रहा है कि मालगाड़ी पटना-दनियावां होते हुए इस्लामपुर की ओर जा रही थी. जैसे ही ट्रेन हिलसा रेलवे स्टेशन के समीप पहुंची, अचानक से मालगाड़ी के चार डिब्बे पटरी से उतर गए. घटना के बाद रेल मार्ग पर परिचालन रोक दिया गया है. रेलवे की इंजीनियरिंग और तकनीकी टीम मौके पर पहुंचकर बेपटरी हुए डिब्बों को हटाने और ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटी है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. रेलवे अधिकारियों कुंदन कुमार के अनुसार, ट्रैक बहाल होने के बाद ही इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो सकेगा. उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि हादसा कैसे हुआ है.
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