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नालंदा में बड़ा रेल हादसा, बेपटरी हुई मालगाड़ी, चार बोगियां पटरी से उतरीं, रेल परिचालन ठप

नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. यहां एक बड़ा रेल हादसा सामने आया है. नालंदा के हिलसा रेलवे स्टेशन के पास इस्लामपुर की ओर जा रही एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई. हादसे में मालगाड़ी के चार डिब्बे पटरी से उतर गए. राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 13, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:44 AM IST
नालंदा में बड़ा रेल हादसा, बेपटरी हुई मालगाड़ी, चार बोगियां पटरी से उतरीं, रेल परिचालन ठप
Image Credit: नालंदा में बेपटरी हुई मालगाड़ी, चार बोगियां पटरी से उतरीं, रेल परिचालन ठप (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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