Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3155742
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

हरनौत में सनसनी! इंटर की छात्रा काजल की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत, कमरे से हथियार बरामद

नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही इंटर की छात्रा काजल कुमारी की गोली लगने से मौत हो गई है. पुलिस ने मौके से एक हथियार बरामद किया है. जहाँ पुलिस इसे आत्महत्या के नजरिए से भी देख रही है, वहीं अहमदाबाद से लौटे परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए बदमाशों पर आरोप लगाया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 27, 2026, 03:33 PM IST

Trending Photos

हरनौत में छात्रा काजल की मौत
हरनौत में छात्रा काजल की मौत

नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड मुख्यालय के मुख्य गेट के ठीक सामने स्थित एक किराए के मकान में रह रही छात्रा काजल कुमारी की गोली लगने से मौत हो गई. काजल इंटर की पढ़ाई कर रही थी और अपनी शिक्षा को लेकर काफी गंभीर थी. घटना के समय घर में कोई और मौजूद नहीं था, क्योंकि काजल का पूरा परिवार किसी सदस्य के इलाज के लिए अहमदाबाद गया हुआ था. घर में अकेला पाकर हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची और कमरे से एक हथियार भी बरामद किया गया है.

जहाँ एक तरफ शुरुआती जानकारी में इसे आत्महत्या के नजरिए से देखा जा रहा था, वहीं मृतका के परिजनों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है. परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि काजल की हत्या की गई है. उनका कहना है कि काजल घर में अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने घर में प्रवेश किया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी. परिजनों के इन आरोपों के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (FSL) की टीम को भी बुलाया गया है ताकि वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा सके.

ये भी पढ़ें- मनेर में जमकर पत्थरबाजी और गोलीबारी; पुलिस ने 25 लोगों को किया गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ-2 संजय जायसवाल दलबल के साथ मौके पर पहुँचे और मामले की छानबीन शुरू की. पुलिस के अनुसार, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह आत्महत्या है या हत्या, इसलिए दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पुलिस सूत्रों का यह भी मानना है कि इस घटना के पीछे 'एकतरफा प्रेम प्रसंग' का मामला भी हो सकता है. पुलिस मृतका के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि सच का पता लगाया जा सके.

TAGS

Nalanda News

Trending news

Nalanda News
हरनौत में सनसनी! इंटर की छात्रा काजल की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
Jamui News
शराब के नशे में करता था मारपीट, पत्नी और बेटे ने पाइप से पीट-पीटकर मार डाला
Bihar politics
30 मार्च को MLC की सदस्यता छोड़ेंगे CM Nitish, क्या दिन खाली होगी सीएम की कुर्सी?
Maner news
मनेर में जमकर पत्थरबाजी और गोलीबारी; पुलिस ने 25 लोगों को किया गिरफ्तार
aurangabad news
औरंगाबाद में तिहरे हत्याकांड से हड़कंप! सनकी चाचा ने तीन मासूमों को उतारा मौत के घाट
Arvind Akela Kallu
कल रिलीज होगा अरविंद अकेला कल्लू और काजल राघवानी की फिल्म 'प्रेम विवाह' का ट्रेलर
Danish Rizwan
तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR के लिए दानिश रिजवान ने दी अर्जी, जानें पूरी बात
Chhapra News
छपरा का वीर सपूत नहीं रहा: CRPF जवान मंटू सिंह का निधन, पूरे गांव में मातम
Rahul Gandhi
चाईबासा में राहुल गांधी का महामंथन, जिला अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र
Motihari News
देशी गाय देगी विदेशी नस्ल जितना दूध, मोतिहारी में IVF तकनीक से जन्मे साहीवाल बछड़े