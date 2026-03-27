हरनौत में सनसनी! इंटर की छात्रा काजल की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत, कमरे से हथियार बरामद

नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड मुख्यालय के मुख्य गेट के ठीक सामने स्थित एक किराए के मकान में रह रही छात्रा काजल कुमारी की गोली लगने से मौत हो गई. काजल इंटर की पढ़ाई कर रही थी और अपनी शिक्षा को लेकर काफी गंभीर थी. घटना के समय घर में कोई और मौजूद नहीं था, क्योंकि काजल का पूरा परिवार किसी सदस्य के इलाज के लिए अहमदाबाद गया हुआ था. घर में अकेला पाकर हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची और कमरे से एक हथियार भी बरामद किया गया है.

जहाँ एक तरफ शुरुआती जानकारी में इसे आत्महत्या के नजरिए से देखा जा रहा था, वहीं मृतका के परिजनों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है. परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि काजल की हत्या की गई है. उनका कहना है कि काजल घर में अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने घर में प्रवेश किया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी. परिजनों के इन आरोपों के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (FSL) की टीम को भी बुलाया गया है ताकि वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा सके.

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घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ-2 संजय जायसवाल दलबल के साथ मौके पर पहुँचे और मामले की छानबीन शुरू की. पुलिस के अनुसार, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह आत्महत्या है या हत्या, इसलिए दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पुलिस सूत्रों का यह भी मानना है कि इस घटना के पीछे 'एकतरफा प्रेम प्रसंग' का मामला भी हो सकता है. पुलिस मृतका के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि सच का पता लगाया जा सके.