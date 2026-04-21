Nalanda News: राजगीर से हरनौत तक रफ्तार का कहर, 24 घंटे के भीतर 3 लोगों की मौत से मचा कोहराम

Nalanda News: नालंदा में बीते रात एक-एक के बाद एक हुए सड़क हादसों ने दहला कर रख दिया है. अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. पहली घटना राजगीर थाना क्षेत्र के पिलखी गांव की है, जहां सोमवार (20 अप्रैल) देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से 45 वर्षीय मंजू देवी की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मंजू देवी होटल में काम कर घर लौट रही थीं, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क किनारे नाले में जा गिरीं. देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन की और उन्हें नाले से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

शादी की खुशियां मातम में बदली

दूसरी घटना नगरनौसा थाना क्षेत्र के मोहीउद्दीनपुर गांव की है, जहां सोमवार देर रात शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. बारात के साथ नाच रहे 23 वर्षीय मनीष कुमार को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी. हादसे के बाद वह गिर पड़े और दूसरी बाइक से कुचल जाने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद दोनों बाइक सवार मौके से फरार हो गए. परिजन जख्मी मनीष को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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अनियंत्रित कार ने बुलेट में मारी टक्कर

वहीं, तीसरी घटना हरनौत थाना क्षेत्र के मुढ़ारी गांव के पास NH-20 की है, जहां मंगलवार सुबह तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने खड़ी बुलेट में जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बुलेट के पास खड़े 40 वर्षीय भूषण कुमार की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए. घटना के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. तीनों मामलों में पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल फरार वाहनों और आरोपियों की तलाश में जुट गई है. लगातार हो रहे सड़क हादसों ने प्रशासन और लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा