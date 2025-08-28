राजगीर में 29 अगस्त से शुरू होगा हीरो एशिया कप हॉकी का रोमांच, भारत बनाम चीन मैच से होगी शुरुआत

बिहार का राजगीर शहर 29 अगस्त से 7 सितंबर तक हीरो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. राजगीर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैदान को इस मौके पर दुल्हन की तरह सजाया गया है. पूरे परिसर में रंग-बिरंगी सजावट और लाइटिंग की गई है, जो इस आयोजन को और भी भव्य बना रही है. इस टूर्नामेंट में भारत सहित 8 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें चीन, चीनी ताइपे, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, बांग्लादेश और कजाकिस्तान शामिल हैं. स्थानीय लोग इस बड़े आयोजन को लेकर खासे उत्साहित हैं और माहौल पूरी तरह से खेलमय हो चुका है.

इस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है. खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि बेहतर परिवहन, बैठने की व्यवस्था और खानपान की सुविधाएं. स्थानीय प्रशासन और खेल विभाग ने मिलकर इस आयोजन को यादगार बनाने की पूरी तैयारी की है. दर्शकों के लिए भी स्टेडियम में बड़े स्क्रीन और आरामदायक सीटों का प्रबंध किया गया है.

भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी टीमें बेहद मजबूत और संतुलित हैं, जिससे मुकाबले बेहद कड़े और रोमांचक होने वाले हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करेगी और देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी. भारतीय खिलाड़ी इस समय कड़ा अभ्यास कर रहे हैं और उनका मनोबल बहुत ऊंचा है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला भारत और चीन के बीच होगा. आयोजन का सबसे रोमांचक आगाज होने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

राजगीर में एशिया कप जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन का होना न सिर्फ खेल प्रेमियों के लिए, बल्कि पूरे बिहार और भारत के लिए गर्व का विषय है. यह आयोजन बिहार को खेल के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगा. स्थानीय लोगों में इस टूर्नामेंट को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. लोग अपने शहर में दुनिया भर की टीमें देखने के लिए बेताब हैं.

इनपुट- ऋषिकेश

ये भी पढ़ें- Hero Asia Cup की मेजबानी को तैयार बिहार, सुविधाओं पर खास ध्यान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!