Nalanda News: स्कार्पियो और सीएनजी अर्टिगा के बीच भीषण टक्कर, देखते ही देखते आग का गोला बनी कार

Nalanda News: नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के बीजवनपर गांव स्थित ओवरब्रिज पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां स्कार्पियो और सीएनजी एर्टिगा के बीच भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एर्टिगा कार देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गई. इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, चार गंभीर रूप से घायल है. हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई.

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और फायर ब्रिगेड को बुलाया. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया. बताया जा रहा है की स्कार्पियो कार नवादा की ओर जा रही थी, जबकि सीएनजी एर्टिगा बिहार शरीफ की ओर आ रही थी. इसी दौरान बिजवनपर ओवरब्रिज पर दोनों गाड़ियां आमने-सामने टकरा गईं.

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों में से एक की हालत नाजुक बनी हुई है. वहीं, टक्कर में शामिल स्कार्पियों पर शपथ ग्रहण समारोह का पास लगा हुआ पाया गया, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यह गाड़ी किसी वीआईपी या नेता से संबंधित हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!