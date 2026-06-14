/नालंदा में भीषण सड़क हादसा: ट्रक और टेंपो की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 8 घायल... 2 की हालत नाजुक

कुंड स्नान कर वापस लौट रहे थे

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, टेंपो सवार सभी 15 लोग राजगीर से मलमास मेला में कुंड स्नान कर अपने गांव कोचरा गांव लौट रहे थे. इसी दौरान विपरीत दिशा की ओर से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने के के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास टेंपो में सीधी टक्कर मार दी. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही छबीलापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.