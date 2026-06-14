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नालंदा में भीषण सड़क हादसा: ट्रक और टेंपो की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 8 घायल... 2 की हालत नाजुक

नालंदा में CNG ऑटो और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए. दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. मरने वाले सभी एक ही परिवार के थे. यह घटना छबीलापुर थाना क्षेत्र के KK पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास हुई.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 14, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:53 PM IST
नालंदा में भीषण सड़क हादसा: ट्रक और टेंपो की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 8 घायल... 2 की हालत नाजुक
Image Credit: नालंदा: ट्रक और टेंपो की टक्कर में 3 लोगों की मौत,

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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