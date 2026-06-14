/नालंदा में भीषण सड़क हादसा: ट्रक और टेंपो की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 8 घायल... 2 की हालत नाजुक

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Nalanda News: नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र के साइडपर केके पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और टेंपो के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि टेंपो के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इस दर्दनाक दुर्घटना में एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इनमें से दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
कुंड स्नान कर वापस लौट रहे थे
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, टेंपो सवार सभी 15 लोग राजगीर से मलमास मेला में कुंड स्नान कर अपने गांव कोचरा गांव लौट रहे थे. इसी दौरान विपरीत दिशा की ओर से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने के के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास टेंपो में सीधी टक्कर मार दी. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही छबीलापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.
मौके पर माहौल तनावपूर्ण
छबीलापुर थाना पुलिस ने इस हादसे में तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. मौके पर माहौल तनाव पूर्ण है और सड़क भी जाम है. मृतक में गुड्डू कुमार, रानी देवी और शिवानी कुमारी शामिल है. मिली जानकारी के अनुसार, ये सभी एक ही परिवार के है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा
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