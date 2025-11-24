Nalanda: दशकों से रह रहे सैकड़ों परिवार बेघर होने की कगार पर, भाकपा ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन

Nalanda: नई सरकार के गठन के अभी सिर्फ एक सप्ताह ही हुए हैं, लेकिन इसी बीच सरकार पर गरीबों के सामने नई मुसीबत खड़ी करने के आरोप लगने लगे हैं. रहुई प्रखंड स्थित सोनसा पंचायत के शिवनंदन नगर में दशकों से रह रहे सैकड़ों परिवार बेघर होने की कगार पर पहुंच गए हैं. हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने इन सभी परिवारों को हटाने का नोटिस जारी किया है, जिसके बाद मामला राजनीतिक रूप से गरमा गया है.

यह भी पढ़ें: 'धरती पर डायनासोर वापस आ जाएगा, लेकिन...', जीतन राम मांझी ने RJD पर कसा तंज

शिवनंदन नगर में निवास कर रहे ये सभी परिवार कई दशकों से यहां रह रहे हैं. लेकिन हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने इन्हें अतिक्रमणकारी बताते हुए 26 नवंबर तक हट जाने का नोटिस जारी कर दिया. इसी का विरोध करते हुए सोमवार (24 नवंबर) को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने जिला समाहरणालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्य सड़क मार्ग को भी कुछ देर के लिए जाम कर दिया. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाकपा नेता शिवकुमार यादव ने आरोप लगाया कि रहुई प्रखंड के अंचलाधिकारी की मिलीभगत से दलित परिवारों को उजाड़ने की साजिश रची जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि सरकार ने भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था, लेकिन आज तक जमीन नहीं मिली. जमीन दिए बिना ही इन गरीब परिवारों को बस्ती से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है. भाकपा ने मांग की कि जब तक राज्य सरकार 20-20 के समूह में योग्य श्रेणी की जमीन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती, तब तक किसी भी दलित परिवार को यहां से नहीं हटाया जाए. पार्टी ने कहा कि गरीबों को अतिक्रमण के नाम पर परेशान करना बंद किया जाए और स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!