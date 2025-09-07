Mens Hockey Asia Cup: हॉकी में बजा भारत का डंका, चौथी बार बना एशिया चैंपियन, वर्ल्ड कप की राह तय
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2912771
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

Mens Hockey Asia Cup: हॉकी में बजा भारत का डंका, चौथी बार बना एशिया चैंपियन, वर्ल्ड कप की राह तय

Mens Hockey Asia Cup: भारत ने हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीतकर चौथी बार एशिया चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. साउथ कोरिया को 4-1 से हराते हुए टीम इंडिया ने FIH वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 07, 2025, 11:04 PM IST

Trending Photos

हॉकी में बजा भारत का डंका, चौथी बार बना एशिया चैंपियन
हॉकी में बजा भारत का डंका, चौथी बार बना एशिया चैंपियन

Mens Hockey Asia Cup: भारत ने एक बार फिर अपने हॉकी इतिहास में गौरवशाली अध्याय को जोड़ लिया है. कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मेंस एशिया कप 2025 का खिताब जीतकर पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दे दिया. भारत ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर न केवल अपना चौथा एशिया कप खिताब जीता, बल्कि FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया. यह टूर्नामेंट नीदरलैंड और बेल्जियम की मेजबानी में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें: Asia Cup: मैदान में भारतीय शेरों का जलवा! भारत ने कज़ाकिस्तान को 15-0 से चटाई धूल

शानदार शुरुआत से लेकर दमदार फिनिश तक
भारत ने मैच की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की. पहले ही मिनट में सुखजीत सिंह ने गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी, जिससे कोरियाई टीम पर दबाव बन गया. इसके बाद मैच में दोनों टीमें कई बार आमने-सामने आईं, लेकिन गोल करने के मौके कम ही बने.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले हाफ के अंतिम क्षणों में दिलप्रीत सिंह ने दूसरा गोल दागा और भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया. कोरियाई डिफेंस ने हालांकि कोशिशें जारी रखीं, लेकिन भारत की आक्रामक शैली और अनुशासित रणनीति के आगे वे बेबस दिखे.

दिलप्रीत और रोहिदास ने खत्म की कोरिया की उम्मीदें
तीसरे क्वार्टर में भी भारत का दबदबा कायम रहा. 45वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने एक और शानदार फील्ड गोल किया और स्कोर 3-0 कर दिया. इसके बाद 50वें मिनट में अमित रोहिदास ने गोल करके भारतीय जीत पर मुहर लगा दी. कोरियाई टीम ने 57वें मिनट में एकमात्र गोल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

रिकॉर्ड और उपलब्धियां
यह भारत का चौथा एशिया कप खिताब है (पहले 2003, 2007 और 2017 में जीत दर्ज की थी). इस जीत के साथ ही भारत ने FIH मेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है. टूर्नामेंट में गोलकीपर पीआर श्रीजेश और डिफेंस लाइन का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा.

टीम इंडिया की यह जीत न केवल एशियाई हॉकी में उसकी बादशाहत को दर्शाती है, बल्कि आने वाले वर्षों में होने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए भी सकारात्मक संकेत है. इस जीत ने यह साबित कर दिया कि भारतीय हॉकी टीम एकजुटता, रणनीति और आत्मविश्वास के दम पर किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम है.

भारत की जीत पर सीएम नीतीश का पोस्ट
बिहार के राजगीर में अवस्थित राज्य खेल अकादमी-सह-बिहार खेल विश्वविद्यालय के परिसर में पहली बार आयोजित हीरो एशिया कप 2025 में कोरिया के विरुद्ध शानदार जीत हासिल करने पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप में विलक्षण जीत दर्ज कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है.

यह आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक हुआ. इस पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत के साथ-साथ चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, कोरिया ओमान एवं बांग्लादेश की शीर्ष टीमों ने भाग लिया. इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी देशों के खिलाड़ियों का सहृदय अभिनंदन करता हूं.

बिहार सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया ताकि किसी भी खिलाड़ी को कोई असुविधा न हो और वे पूरी लगन के साथ एशिया कप में हिस्सा ले सकें. आशा है कि सभी टीमें यहां से बिहार की अविस्मरणीय यादें लेकर जाएंगी.

साथ ही हॉकी इंडिया एवं खेल विभाग तथा बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी को भी इस सफल आयोजन हेतु बधाई. बिहार की जनता ने हर टीम का उत्साह बढ़ाया और अपनी अतुलनीय मेहमाननवाज़ी से सभी का दिल जीत लिया. निश्चित तौर पर इस प्रकार के आयोजन से बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा.

इनपुट- निशेद कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Mens Hockey Asia CupHockey Asia Cup 2025rajgir newsBihar News

Trending news

Jehanabad news
जहानाबाद में कार्यपालक सहायकों का कैंडल मार्च, सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन
Jehanabad news
3 बच्चों की गुमशुदगी से हड़कंप, परिजनों ने पप्पू यादव से लगाई गुहार
siwan news
Siwan News: सीवान में जमीनी विवाद बना खूनखराबे की वजह, पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल
Jamui News
जमुई पुलिस ने फिर किया मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार बरामद
Upendra Kushwaha
'एनडीए में सम्मान की कमी नहीं, विपक्ष अपनी चिंता करे', बोले उपेंद्र कुशवाहा
Sanjay Yadav
सत्ता पक्ष पर बरसे सांसद संजय यादव, कहा- तेजस्वी ने नींद से जगाया मुख्यमंत्री को
Bihar politics
Bihar: अशोक चिह्न हटाने पर गरमाई सियासत, ललन सिंह और विजय सिन्हा ने जताया विरोध
Jehanabad news
पप्पू यादव का सम्राट चौधरी पर तीखा वार, भाजपा पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप
Kishanganj News
Kishanganj News: किशनगंज रेड लाइट एरिया में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला
Bihar News
Patna News: मांगों को लेकर धरने पर बैठीं PMCH की नर्सें, मरीजों की सेवा पर पड़ा असर
;