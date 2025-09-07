Mens Hockey Asia Cup: हॉकी में बजा भारत का डंका, चौथी बार बना एशिया चैंपियन, वर्ल्ड कप की राह तय

Mens Hockey Asia Cup: भारत ने एक बार फिर अपने हॉकी इतिहास में गौरवशाली अध्याय को जोड़ लिया है. कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मेंस एशिया कप 2025 का खिताब जीतकर पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दे दिया. भारत ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर न केवल अपना चौथा एशिया कप खिताब जीता, बल्कि FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया. यह टूर्नामेंट नीदरलैंड और बेल्जियम की मेजबानी में खेला जाएगा.

शानदार शुरुआत से लेकर दमदार फिनिश तक

भारत ने मैच की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की. पहले ही मिनट में सुखजीत सिंह ने गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी, जिससे कोरियाई टीम पर दबाव बन गया. इसके बाद मैच में दोनों टीमें कई बार आमने-सामने आईं, लेकिन गोल करने के मौके कम ही बने.

पहले हाफ के अंतिम क्षणों में दिलप्रीत सिंह ने दूसरा गोल दागा और भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया. कोरियाई डिफेंस ने हालांकि कोशिशें जारी रखीं, लेकिन भारत की आक्रामक शैली और अनुशासित रणनीति के आगे वे बेबस दिखे.

दिलप्रीत और रोहिदास ने खत्म की कोरिया की उम्मीदें

तीसरे क्वार्टर में भी भारत का दबदबा कायम रहा. 45वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने एक और शानदार फील्ड गोल किया और स्कोर 3-0 कर दिया. इसके बाद 50वें मिनट में अमित रोहिदास ने गोल करके भारतीय जीत पर मुहर लगा दी. कोरियाई टीम ने 57वें मिनट में एकमात्र गोल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

रिकॉर्ड और उपलब्धियां

यह भारत का चौथा एशिया कप खिताब है (पहले 2003, 2007 और 2017 में जीत दर्ज की थी). इस जीत के साथ ही भारत ने FIH मेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है. टूर्नामेंट में गोलकीपर पीआर श्रीजेश और डिफेंस लाइन का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा.

टीम इंडिया की यह जीत न केवल एशियाई हॉकी में उसकी बादशाहत को दर्शाती है, बल्कि आने वाले वर्षों में होने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए भी सकारात्मक संकेत है. इस जीत ने यह साबित कर दिया कि भारतीय हॉकी टीम एकजुटता, रणनीति और आत्मविश्वास के दम पर किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम है.

भारत की जीत पर सीएम नीतीश का पोस्ट

बिहार के राजगीर में अवस्थित राज्य खेल अकादमी-सह-बिहार खेल विश्वविद्यालय के परिसर में पहली बार आयोजित हीरो एशिया कप 2025 में कोरिया के विरुद्ध शानदार जीत हासिल करने पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप में विलक्षण जीत दर्ज कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है.

यह आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक हुआ. इस पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत के साथ-साथ चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, कोरिया ओमान एवं बांग्लादेश की शीर्ष टीमों ने भाग लिया. इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी देशों के खिलाड़ियों का सहृदय अभिनंदन करता हूं.

बिहार सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया ताकि किसी भी खिलाड़ी को कोई असुविधा न हो और वे पूरी लगन के साथ एशिया कप में हिस्सा ले सकें. आशा है कि सभी टीमें यहां से बिहार की अविस्मरणीय यादें लेकर जाएंगी.

साथ ही हॉकी इंडिया एवं खेल विभाग तथा बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी को भी इस सफल आयोजन हेतु बधाई. बिहार की जनता ने हर टीम का उत्साह बढ़ाया और अपनी अतुलनीय मेहमाननवाज़ी से सभी का दिल जीत लिया. निश्चित तौर पर इस प्रकार के आयोजन से बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा.

इनपुट- निशेद कुमार

