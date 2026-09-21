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'बिहार में लंपटई की इजाजत किसी को नहीं', जमुई घटना पर गरजे जदयू MLC नीरज कुमार

जमुई की घटना पर एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि दोषियों पर जल्द कार्रवाई होगी. वहीं, पटना स्नातक चुनाव को लेकर नीरज कुमार ने कहा कि हमारी पूंजी कार्यकर्ता बल है, न की दलबल है और न ही बाहुबल है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 21, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:34 PM IST
'बिहार में लंपटई की इजाजत किसी को नहीं', जमुई घटना पर गरजे जदयू MLC नीरज कुमार
Image Credit: जमुई की घटना पर एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया (Z News)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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