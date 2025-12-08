Bihar Politics: जेडीयू सांसद ने की बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद की तरफदारी तो भड़की BJP, कह दी ये बात

JDU MP Kaushalendra On Babri Masjid: बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण करा रहे विधायक हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. इसके बावजूद बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है. वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बाबरी मस्जिद की हिमायत की है. जेडीयू सांसद ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां सभी धर्मों-जातियों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है. उन्होंने कहा कि बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना एक सकारात्मक पहल है, खासकर उन लोगों के लिए जो उस धर्म को मानते हैं. जेडीयू सांसद के इस बयान पर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है. बीजेपी ने सांसद कौशलेंद्र कुमार के बयान पर आपत्ति जताई है.

बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि नालंदा के सांसद ने बंगाल की CM को खुली चुनौती दे दी है, जो बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य का हवाला देकर संवैधानिक व्यवस्था में सबको जीने का अधिकार को दिया है. उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि सनातनी इसका कड़ा विरोध करेंगे और इससे हिंसा की ज्वाला भड़केगी. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति में सांसद कौशलेन्द्र का बयान आग में घी का काम कर सकता है. इस तरह के बयान से लोगों को बचना चाहिए.

वहीं जेडीयू सांसद के बयान पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि भारत के संविधान में सभी को परंपरा और धार्मिक रीति रिवाज के साथ पूजा के लिए मंदिर मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं. जिस तरह से इसे राजनीतिक रूप से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है. ये कहीं से उचित नहीं है. इस संबंध में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनको एक बात समझ जाना चाहिए कि भारत के संविधान में जो व्यवस्था है, उसी के अंतर्गत मस्जिद का भी निर्माण होता है और मंदिर का निर्माण होता है. राजद प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनावी लाभ लेना चाहती है. चुनाव के लिए धर्म को आधार बनाकर इस तरह की राजनीति करना ठीक नहीं है.