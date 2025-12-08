Advertisement
Bihar Politics: जेडीयू सांसद ने की बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद की तरफदारी तो भड़की BJP, कह दी ये बात

West Bengal Babri Masjid Politics: जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद की हिमायत की है. उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण होना एक सकारात्मक पहल है. वहीं बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति में सांसद कौशलेन्द्र का बयान आग में घी का काम कर सकता है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 08, 2025, 12:32 PM IST

सांसद कौशलेंद्र कुमार
JDU MP Kaushalendra On Babri Masjid: बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण करा रहे विधायक हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. इसके बावजूद बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है. वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बाबरी मस्जिद की हिमायत की है. जेडीयू सांसद ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां सभी धर्मों-जातियों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है. उन्होंने कहा कि बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना एक सकारात्मक पहल है, खासकर उन लोगों के लिए जो उस धर्म को मानते हैं. जेडीयू सांसद के इस बयान पर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है. बीजेपी ने सांसद कौशलेंद्र कुमार के बयान पर आपत्ति जताई है. 

बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि नालंदा के सांसद ने बंगाल की CM को खुली चुनौती दे दी है, जो बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य का हवाला देकर संवैधानिक व्यवस्था में सबको जीने का अधिकार को दिया है. उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि सनातनी इसका कड़ा विरोध करेंगे और इससे हिंसा की ज्वाला भड़केगी. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति में सांसद कौशलेन्द्र का बयान आग में घी का काम कर सकता है. इस तरह के बयान से लोगों को बचना चाहिए.

ये भी पढ़ें- '10 लाख रुपये दो, वरना...' JDU सांसद और विधायक को मिली जान से मारने की धमकी

वहीं जेडीयू सांसद के बयान पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि भारत के संविधान में सभी को परंपरा और धार्मिक रीति रिवाज के साथ पूजा के लिए मंदिर मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं. जिस तरह से इसे राजनीतिक रूप से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है. ये कहीं से उचित नहीं है. इस संबंध में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनको एक बात समझ जाना चाहिए कि भारत के संविधान में जो व्यवस्था है, उसी के अंतर्गत मस्जिद का भी निर्माण होता है और मंदिर का निर्माण होता है. राजद प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनावी लाभ लेना चाहती है. चुनाव के लिए धर्म को आधार बनाकर इस तरह की राजनीति करना ठीक नहीं है.

