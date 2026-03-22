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झारखंड के युवक की नालंदा में गोली मारकर हत्या, भोजपुर में अवैध संबंधों में हुआ कत्ल

Bihar Crime News: ईद के दिन यानी शनिवार (21 मार्च) को भी बिहार में कई अपराधिक घटनाएं देखने को मिली. आरा और भोजपुर जिले में अपराधियों ने गोली मारकर दो युवकों की हत्या कर दी. दोनों मामलों में पुलिस जांच में जुट गई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 22, 2026, 07:06 AM IST

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नालंदा में युवक की गोली मारकर हत्या
नालंदा में युवक की गोली मारकर हत्या

Bihar Crime News: नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र इलाके के त्रिलोक बीघा गांव में बदमाशों ने हिलसा पूर्वी बाईपास निर्माण काम में लगे एक पोकलेन ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी. इस वारदात के बाद निर्माण स्थल पर भगदड़ मच गई और मजदूरों के बीच दहशत का माहौल है. हिलसा पूर्वी बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा था, तभी बाइक सवार हथियारबंद बदमाश वहां पहुंचे. अपराधियों ने पहले साइट पर मौजूद इंजीनियर को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सफल न होने पर उन्होंने पोकलेन चालक कुलदीप यादव को अपना निशाना बनाया. बदमाशों ने चालक के सीने में गोली दाग दी और हथियार लहराते हुए फरार हो गए.

मृतक की पहचान झारखंड के पथरा गांव निवासी कुलदीप यादव (32) के रूप में हुई है. गोली लगने के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और साथी मजदूरों की मदद से उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. एसडीओ अमित कुमार पटेल और डीएसपी शैलजा तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी ली. डीएसपी ने बताया कि दो गांव के बीच किसी बात को लेकर झड़प हुआ था उसी का पूछताछ के दौरान चालक को गोली मार दी.ड्राइवर के न कहने पर ही बदमाशों ने गोली चला दी.पुलिस फिलहाल घटना में शामिल लोगों की तलाश कर रही है. 

ये भी पढ़ें- एकतरफा प्यार में खौफनाक वारदात: पटना में सनकी युवक ने की महिला की चाकू मारकर हत्या

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उधर भोजपुर जिले में अवैध संबंधों को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मामला गिधा थाना क्षेत्र के ज्ञानपुर गांव का है. बताया जा रहा है कि 24 वर्षीय रवि कुमार अपने घर से बाइक पर सवार होकर किसी काम से जा रहा था, इस दौरान उसके बगल के ही रिश्ते में चाचा लगने वाले सरोज कुमार और कुछ नामजद बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इसमें रवि कुमार के आंख में एक गोली लगी. गोली लगने के बाद परिजन रवि कुमार को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ला रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रवि कुमार ने दम तोड़ दिया. वहीं रवि कुमार के भाई ने बताया है कि सरोज कुमार ने अपनी पत्नी के साथ रवि कुमार के अवैध संबंध को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है. घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है. जबकि पुलिस लगातार ज्ञानपुर गांव में कैंप कर रही है.

नालंदा से ऋषिकेश और भोजपुर से मनीष कुमार की रिपोर्ट

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