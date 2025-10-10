Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2956652
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

Karwa Chauth 2025: नालंदा में सोलह श्रृंगार कर तैयार हुई महिलाएं, चांद देखकर तोड़ा करवाचौथ का व्रत

Karwa Chauth 2025: बिहार के नालंदा में महिलाओं ने बड़े ही धूम-धाम से करवाचौथ का व्रत मनाया. चांद के निकलते ही महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा की और फिर अपना व्रत तोड़ा. इसके लिए महिलाओं ने सुबह से ही निर्जला व्रत किया था, फिर शाम में सोलह श्रृगांर और पूजा की थाल सजाकर तैयार हुईं थीं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:03 PM IST

Trending Photos

Karwa Chauth 2025: नालंदा में सोलह श्रृंगार कर तैयार हुई महिलाएं
Karwa Chauth 2025: नालंदा में सोलह श्रृंगार कर तैयार हुई महिलाएं

Karwa Chauth 2025: नालंदा जिले में करवाचौथ का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया. देर शाम चांद का दीदार होते ही सुहागिन महिलाओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर अपना व्रत तोड़ा. पूरे दिन निर्जला रहकर महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख-समृद्धि की कामना की. शहर से लेकर गांव तक करवाचौथ का उत्साह देखने को मिला. महिलाएं सुबह से ही पारंपरिक परिधान सोलह श्रृंगार और पूजा की थाल सजाकर तैयार थीं. 

वैवाहिक निष्ठा और अटूट प्रेम का प्रतीक
करवाचौथ का व्रत हिंदू धर्म में वैवाहिक निष्ठा और अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है. इसका उल्लेख महाभारत काल से भी जुड़ा है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे, तभी से इस व्रत का महत्व और बढ़ गया. करवा का अर्थ है मिट्टी का घड़ा जो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि चौथ का मतलब चौथी तिथि से है. यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है. इस दिन महिलाएं दिनभर निर्जला व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और पति के दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करती हैं.

यह भी पढ़ें: चांद देखने के लिए चांदनी बनकर आईं महिलाएं, इस तरीके से मनाया करवाचौथ

Add Zee News as a Preferred Source

महिलाएं रखती है निर्जला व्रत
बता दें कि करवा चौथ का त्यौहार हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. ऐसे में आज (10 अक्टूबर) पूरे देश में करवा चौथ का त्योहार बड़े ही धूम-धाम से मनाया गया. करवा चौथ के महिलाएं सुबह सरगी खाती है और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है. शाम में व्रती महिलाएं सुहागिन की तरह तैयार होती है. चांद निकलने के बाद चलनी से देखकर उसकी पूजा की जाती है और फिर अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ती है. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Karwa chauth 2025Nalanda

Trending news

Karwa chauth 2025
Karwa Chauth 2025: चांद देखकर सुहागिन महिलाओं ने तोड़ा करवाचौथ का व्रत
Supaul crime news
Supaul: उधार नहीं देने पर पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत का माहौल
bihar chunav 2025
Bihar: माइक्रो ऑब्जर्वर-पीठासीन पदाधिकारियों की जांच के लिए मेडिकल टीम का गठन
Manjhi Assembly Seat
Manjhi Assembly Seat: मांझी में जातिगत समीकरण और भौगोलिक चुनौती प्रमुख मुद्दे
bihar chunav 2025
सीट शेयरिंग करें नहीं तो कांग्रेस उम्मीदवार उतार देगी, तेजस्वी से बोले राहुल गांधी
bihar chunav 2025
NDA Seat Sharing: 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि चिराग पासवान के तेवर ही बदल गए?
Bihar Cuunav 2025
मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद और रमा निषाद की भाजपा में वापसी
Karwa chauth 2025
मेरा चांद मुझे आया है नजर... धनबाद की महिलाओं का कुछ ही देर में इंतजार होगा खत्म
Jamshedpur me chand nikalne ka samay
जमशेदपुर में कब होगा चांद का दीदार? नोट कर लें सही टाइमिंग
Karwa chauth 2025
करवाचौथ: रांची की महिलाओं को तड़पाएगा चांद, जानें कब होंगे दर्शन