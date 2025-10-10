Karwa Chauth 2025: नालंदा में सोलह श्रृंगार कर तैयार हुई महिलाएं, चांद देखकर तोड़ा करवाचौथ का व्रत

Karwa Chauth 2025: नालंदा जिले में करवाचौथ का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया. देर शाम चांद का दीदार होते ही सुहागिन महिलाओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर अपना व्रत तोड़ा. पूरे दिन निर्जला रहकर महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख-समृद्धि की कामना की. शहर से लेकर गांव तक करवाचौथ का उत्साह देखने को मिला. महिलाएं सुबह से ही पारंपरिक परिधान सोलह श्रृंगार और पूजा की थाल सजाकर तैयार थीं.

वैवाहिक निष्ठा और अटूट प्रेम का प्रतीक

करवाचौथ का व्रत हिंदू धर्म में वैवाहिक निष्ठा और अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है. इसका उल्लेख महाभारत काल से भी जुड़ा है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे, तभी से इस व्रत का महत्व और बढ़ गया. करवा का अर्थ है मिट्टी का घड़ा जो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि चौथ का मतलब चौथी तिथि से है. यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है. इस दिन महिलाएं दिनभर निर्जला व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और पति के दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करती हैं.

महिलाएं रखती है निर्जला व्रत

बता दें कि करवा चौथ का त्यौहार हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. ऐसे में आज (10 अक्टूबर) पूरे देश में करवा चौथ का त्योहार बड़े ही धूम-धाम से मनाया गया. करवा चौथ के महिलाएं सुबह सरगी खाती है और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है. शाम में व्रती महिलाएं सुहागिन की तरह तैयार होती है. चांद निकलने के बाद चलनी से देखकर उसकी पूजा की जाती है और फिर अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ती है.