मंत्री ने आरोपों से खुद को बताया अलग

जांच एजेंसियों के अनुसार, संतोष डॉन ने वर्ष 2015 में अपराध की दुनिया में कदम रखा और 2017 से 2025 के बीच अपने और अपने परिवार के नाम पर करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की. उस पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन कब्जाने और एक संगठित गिरोह संचालित करने का आरोप है. वहीं, मंत्री श्रवण कुमार के साथ उसकी तस्वीर वायरल होने के बाद विपक्ष को भी सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है. हालांकि मंत्री श्रवण कुमार ने इन आरोपों और तस्वीरों से खुद को अलग बताते हुए कहा कि उनका दरबार हमेशा आम लोगों के लिए खुला रहता है.