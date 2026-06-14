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नालंदा के भू-माफिया संतोष डॉन पर EOU की कार्रवाई के बाद सियासी उबाल; मंत्री श्रवण कुमार के साथ तस्वीर वायरल

संतोष डॉन के खिलाफ EOU की कार्रवाई के बीच मंत्री श्रवण कुमार की उसके साथ एक तस्वीर वायरल हो गई है. इसे लेकर मंत्री ने कहा कि मेरा अपराधियों से न तो कोई संबंध रहा है, न है और न ही भविष्य में होगा. मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 14, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:47 PM IST
नालंदा के भू-माफिया संतोष डॉन पर EOU की कार्रवाई के बाद सियासी उबाल; मंत्री श्रवण कुमार के साथ तस्वीर वायरल
Image Credit: नालंदा के भू-माफिया संतोष डॉन पर EOU की कार्रवाई के बाद सियासी उबाल

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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